El presidente del HCD aclaró sus dichos sobre la gestión municipal y habló de que fue en un término autocrítico, aunque insistió: “Hay que reperonizar”.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, dialogó en Grassi.com (Estación Radio) y analizó distintos aspectos de la gestión encabezada por el intendente Fernando Raitelli. En una extensa entrevista, el edil se refirió a sus recientes declaraciones habló de la situación económica local y aportó definiciones de cara al futuro.

Allí se refirió a la frase más resonante de la semana en la que aseguró que hay que “descamporizar el municipio”. Caraballo explicó que se trató de una expresión destinada tanto puertas adentro como hacia la comunidad, y destacó que no buscó desplazar a ningún sector:

“No quise decir ‘saquemos a La Cámpora’; La Cámpora sigue siendo un gran espacio del peronismo. Lo que planteé es que debe visualizarse también el trabajo de los otros sectores que integran la gestión”, señaló. Aclaró que se trató de una autocrítica dentro del peronismo y que “no hay que darle mucha vuelta”, aunque reconoció que la frase “suena fuerte en un extracto corto”.

Remarcó que no está parado en la vereda de enfrente y “yo creo que el eje de esto es ‘reperonizar la gestión’. Digo esto porque Fernando comprendió el mensaje que le permitió la responsabilidad de ser la cabeza del municipio. Y como segundo gran paso, incorporó a todo el peronismo”.

Y fundamentó sus dichos: “Cuando vos estás siempre rodeado de un grupo de personas, sin querer, a veces uno va relegando al otro, pero no por mala voluntad; esto es un poco lo que quise expresar”. También aprovechó a pegarle a posibles detractores: “Es una gran oportunidad para que muchos usen esta frase como un chivo expiatorio y poder decir otras cosas que por ahí a veces no se animan”.

Además enfatizó en valor de la autocrítica: “El Frente Renovador sigue siendo uno de los espacios del peronismo que integran la alianza Fuerza Patria y estamos muy comprometidos con la gestión y a veces estar significa no decir que todo es color de rosa. Y no se trata de coraje, sino tener la claridad de destacar lo que está bien y lo que está mal ponerlo a luz y y corregirlo”.

EMERGENCIA

Caraballo también abordó la declaración de emergencia económica anunciada por el Ejecutivo municipal. Confirmó que, pese al contexto, “están garantizados los sueldos de diciembre y los aguinaldos”, y remarcó que la medida se tomó de manera planificada: “No es agradable decir que estamos en emergencia, pero tampoco podemos esconder la realidad bajo la alfombra. La gente ya sabe por qué estamos así”, expresó.

En cuanto al debate por las tasas municipales, detalló que durante la elaboración del presupuesto surgió un dato llamativo sobre la recaudación. El año pasado, los ingresos se repartían en un 48% de aporte del vecino y un 54% proveniente de Provincia. Este año, la ecuación se revirtió: “Ahora la Provincia aporta el 48% y el vecino el 54% mediante el pago de impuestos. El vecino sigue comprometido, pero así y todo no alcanza”, explicó.

Agregó que el Municipio también avanzó con acciones de apremio dirigidas a quienes tienen capacidad de pago, pero mantenían deudas, lo que contribuyó a mejorar la recaudación.

“SOY UN SOLDADO DE LA POLÍTICA”

Al ser consultado sobre el tratamiento de la emergencia económica en el Concejo Deliberante, Caraballo consideró que la medida sería aprobada:“¿Quién puede decir que está mal que la planta política se reduzca un 15% en este contexto? Creo que el sentido común indica que hay que acompañar”, afirmó.

Finalmente, evitó definiciones sobre una eventual candidatura en 2027, pero dejó en claro su objetivo político: “Soy un soldado de la política y mi compromiso es trabajar para que el peronismo llegue fuerte. Ojalá que el próximo presidente sea Sergio Massa”, sostuvo.

