El concejal de La Libertad Avanza habló en profundidad sobre la situación local en materia de seguridad y se mostró abierto a una posible alianza. ¿Cappelletti? “Hablo con él pero no de candidaturas”, dijo.

En una extensa entrevista con Grassi.com (Estación Radio), el concejal de La Libertad Avanza, Miguel Sotelo, analizó la actualidad política y de gestión en Brandsen, con foco en la seguridad, los proyectos en tratamiento en el Concejo Deliberante y el escenario electoral.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la seguridad. Sotelo reconoció mejoras en algunos aspectos, especialmente tras el debate en el Concejo sobre las motos, aunque advirtió que la situación dista de estar resuelta.

“La seguridad no está perfecta. Ha mejorado desde el momento que hablamos y salió el tema de las motos”, sostuvo, y remarcó que las medidas adoptadas comenzaron a mostrar resultados concretos: “Se pusieron a trabajar, han incautado varias motos y han hecho multas nuevas después de que decidimos hacerlo de forma escalonada”.

El concejal explicó que uno de los cambios clave fue el endurecimiento de los controles: “Logramos el aumento de las infracciones y no la aceptación del allanamiento”, señaló.

De todos modos, insistió en que el principal problema es la falta de información oficial para evaluar la política de seguridad en su conjunto: “Para nosotros lo más importante es pedir información y saber qué es lo que está pasando dentro de lo que se pueda saber”.

En esa línea, defendió una postura prudente a la hora de criticar la gestión: “Yo no puedo salir a hablar si no tengo fundamentos. Primero necesito que me digan qué está pasando, después analizamos y opinamos”.

También se refirió a la convocatoria al Consejo de Seguridad, ámbito en el que esperan obtener precisiones: “Queremos saber cuál es el espectro de seguridad de Brandsen, cómo se está manejando y cuáles son las posibilidades de mejorar”.

Si bien reconoció limitaciones propias del área: “Hay cosas que no se pueden contar porque estarías avivando a los delincuentes”, insistió en la necesidad de contar con un diagnóstico más claro.

MONITOREO Y CÁMARAS

Sotelo marcó además algunas falencias en materia de infraestructura vinculada a la seguridad, como el centro de monitoreo anunciado y la ampliación del sistema de cámaras.

“No vemos avances. Por eso queremos la información. Si vamos a opinar, tiene que ser con datos concretos”, expresó.

Y agregó: “Hay muchas cosas que están escritas y planificadas. Lo que falta es ponerse a trabajar y ejecutarlas”.

PROYECTO DEL EXHIPÓDROMO Y SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS

Otro de los temas abordados fue el proyecto para el predio del exHipódromo. Sotelo confirmó que mantiene diálogo con distintas personas y que buscarán profundizar la discusión en los próximos días.

“Vamos a hablar directamente con García (NdeR: Rubén ‘Cholo’ García , Secretario General de FESIMUBO,), que es la fuente, para sacarnos todas las dudas”, explicó, en referencia a una reunión prevista.

El edil dejó en claro que hay cuestiones centrales a resolver, como la situación de las familias que viven en el lugar: “Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Tiene que estar todo explicado en el proyecto para que la sociedad sepa cómo funciona”.

También mencionó la necesidad de clarificar aspectos económicos: “Queremos saber cómo se van a escalonar las inversiones, porque hablan de 40 años y no es un dato menor”.

“NOSOTROS ESTAMOS ABIERTOS A SUMAR A QUIEN QUIERA SUMARSE”

En el plano político, Sotelo fue consultado sobre una eventual candidatura del exintendente Daniel Cappelletti y las versiones de acercamiento con La Libertad Avanza.

“Nosotros estamos abiertos a sumar a quien quiera sumarse”, afirmó, aunque aclaró que no existen conversaciones formales: “Yo hablo con Cappelletti, pero no de candidaturas ni de alianzas. Eso depende de los partidos y de decisiones que se toman más arriba”.

De todos modos, no descartó un acuerdo: “Si el radicalismo decide venir, nos sentaremos a charlar, pondremos las ideas sobre la mesa y veremos si hay coincidencias”.

El concejal también explicó por qué no se avanzó en un acercamiento anterior: “El dolor fue muy grande. Tomar decisiones con el dolor encima es muy difícil”, dijo, en alusión a los resultados electorales: “Salir segundos o terceros no es lo mismo, y eso pesa”.

“HAY CONCEPTOS QUE COMPARTO, PERO…”

Consultado por su vínculo con el intendente, Sotelo marcó una diferencia entre lo personal y lo político: “Yo respeto a la persona. Es el intendente y merece respeto. Después puedo no estar de acuerdo en cómo actúa”.

Sobre la gestión, planteó una mirada crítica pero matizada: “Hay conceptos que comparto y que incluso aplaudo, pero no estoy de acuerdo en cómo se llevan adelante”.

En ese sentido, consideró que las dificultades actuales responden en gran parte a internas: “Hoy el problema es más interno que externo. La falta de acuerdos y de recursos lo está complicando”.

Y concluyó: “Sin dinero no se pueden hacer maravillas, pero para eso te eligieron: para gestionar, conseguir recursos y gobernar”.

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