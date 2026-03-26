La secretaria de Desarrollo Social brindó un amplio panorama sobre la situación del Distrito y dijo: “Hacemos lo posible para estar presentes, aunque los recursos sean cada vez más escasos”.

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Brandsen, Sandra Gallardo, analizó en profundidad el complejo escenario social que atraviesa el Distrito, al tiempo que destacó la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de emergencia, como el reciente temporal que provocó voladuras de techos en distintos barrios.

En diálogo radial con Grassi.com (Estación Radio), la funcionaria valoró la intervención inmediata del área y explicó que esta respuesta es consecuencia directa de la experiencia vivida al inicio de la actual gestión: “Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2023, a los pocos días tuvimos un tornado que voló 360 techos. No teníamos nada: ni materiales ni centro de evacuados. Fue una situación terrible”.

A partir de aquel episodio, el municipio reorganizó su estructura de asistencia: “Todo lo malo trae algo bueno. Eso nos permitió prepararnos. Hoy tenemos un centro de evacuados y materiales acopiados con fondos propios del municipio, como chapas, tirantes y clavaderas”.

Gallardo remarcó que la prioridad es dar respuestas inmediatas a las familias afectadas: “El vecino que pierde el techo no puede esperar meses. Por eso intervenimos de forma urgente. Por ejemplo, el 17 se volaron cuatro techos y al otro día ya habíamos colocado tres, con mano de obra municipal”.

Además, explicó que una vez resuelta la urgencia, se inicia el proceso administrativo para gestionar ayuda externa: “Después viene la burocracia: encuestas socioeconómicas, informes y pedidos a la Provincia. Pero mientras tanto, la solución inmediata la da el municipio”.

AUMENTO SOSTENIDO DE LA DEMANDA

Más allá de las emergencias climáticas, la funcionaria puso el foco en el fuerte crecimiento de las necesidades sociales en el Distrito: “La situación es terrible. Cada vez hay más demanda, no solo por vivienda sino por alimentos y asistencia económica”.

Según detalló, actualmente el área asiste a unas 4.500 familias en todo el partido de Brandsen, incluyendo localidades rurales y barrios periféricos: “Es un número muy elevado y sigue creciendo mes a mes”.

En ese contexto, destacó un cambio significativo en el perfil de quienes solicitan ayuda: “Hoy tenemos muchos jubilados que antes no venían. No les alcanza: perdieron medicamentos, subsidios y tienen más gastos”.

FALTA DE APOYO NACIONAL Y REDUCCIÓN DE RECURSOS

Uno de los puntos más críticos señalados por Gallardo fue la ausencia de asistencia por parte del Gobierno nacional: “Es la primera vez en la historia de Brandsen que no recibimos absolutamente nada de Nación, sin importar el color político. Ni mercadería, ni agua”.

En contraste, indicó que la Provincia continúa brindando ayuda, aunque también con limitaciones: “Recibíamos 15.000 kilos de alimentos cada dos meses y ahora ese número se redujo a 7.500. Es muy poco para la demanda que tenemos”. Ante este panorama, el municipio debe cubrir gran parte de la asistencia con recursos propios: “El resto lo aporta el intendente con fondos municipales. Pero claramente no alcanza”.

La entrevistada explicó que la crisis obligó a modificar la modalidad de entrega de alimentos: “Al asumir, decidimos entregar mercadería todos los meses, incluso a empleados municipales. Pero por la emergencia económica tuvimos que volver al sistema de entrega cada dos meses”. La próxima entrega está prevista para los primeros días de abril, aunque con menos volumen de recursos.

GARRAFAS, DESAGOTES Y CRITERIOS DE PRIORIDAD

Con relación a otras asistencias, como la entrega de garrafas o el servicio de desagote de pozos, confirmó que continúan vigentes, aunque con cupos limitados: “Tenemos más de 700 pedidos de vales de gas. Es imposible cubrirlos todos mensualmente, por eso se entrega cada tres meses, salvo casos excepcionales”.

Asimismo, subrayó que el área trabaja bajo criterios de prioridad: “Priorizamos familias con enfermedades graves, desnutrición o situaciones críticas. Pero tratamos de dar respuesta a todos, incluso a quienes tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes”.

Gallardo aseguró que el área mantiene una atención constante y cercana con los vecinos: “Olvidados nunca. Trabajamos de 8 a 16 en la oficina (Pueyrredón N° 578), pero en la práctica estamos disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Mi teléfono lo tiene todo el pueblo”.

También destacó el acompañamiento en situaciones de emergencia: “Cuando ocurre un desastre climático, estamos inmediatamente en el lugar, conteniendo a la familia, ofreciendo el centro de evacuados o trasladándolos a casas de familiares”.

PROGRAMAS SOCIALES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CAI

En otro tramo de la entrevista, la funcionaria explicó la reorganización de los Centros de Atención Infantil (CAI) durante el verano: “En enero y febrero bajó mucho la asistencia por las vacaciones y el calor. Por eso se unificaron en la guardería municipal, que además tiene mayor horario”.

Asimismo, aclaró que el servicio nunca se interrumpió, sino que se trasladó temporalmente de sede.

En cuanto al CAI que funcionaba en la Unión Vecinal de Infanta Isabel, indicó que no pudo continuar por problemas administrativos: “La institución no estaba en condiciones de firmar el convenio ni de garantizar seguros. Por eso no se pudo renovar”.

SITUACIÓN EN EL PREDIO DEL HIPÓDROMO

La funcionaria también se refirió a las familias que habitan el predio del hipódromo, señalando que el área mantiene contacto permanente: “Conocemos a las familias y las asistimos. Hay más de un núcleo familiar en esas viviendas”.

No obstante, aclaró que la resolución legal del predio excede su área: “Eso corresponde a legales y obras públicas. Nosotros intervenimos desde lo social, acompañando las necesidades”.

UN CONTEXTO “CRÍTICO” Y EL DESAFÍO DE GESTIONAR

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Social fue contundente al describir el momento actual: “Nos tocó asumir en el peor momento. La falta de recursos genera impotencia. Administrar la miseria es muy difícil”.

A pesar de ello, destacó el trabajo conjunto con organizaciones locales: “Estamos articulando con instituciones como Cáritas para llegar a más familias. Es fundamental trabajar en conjunto”.

Y concluyó: “La voluntad del intendente Raitelli es no dejar a nadie sin respuesta. Hacemos lo posible para estar presentes, aunque los recursos sean cada vez más escasos”.

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