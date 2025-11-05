Los feligreses se mostraron muy acongojados por el hecho; la obra ya fue enviada a restaurar.

Esta mañana, la Ciudad recibió una noticia que impactó a más de un vecino, en especial a los de la comunidad católica. La figura de Cristo crucificado que se encuentra en el altar de la Parroquia Santa Rita, amaneció en el suelo y con varias roturas tras desprenderse de la estructura donde reposaba.

Según estimó la primera persona que lo encontró, el Cristo se desprende porque la estructura cedió ya que estaba mal agarrado y los tornillos eran muy cortos.

Tras el impacto, la figura sufrió roturas en piernas y brazos, mientras que la cabeza y el rostro no tuvieron mayores consecuencias. Y si bien los feligreses se mostraron muy tristes ante tal hecho y hasta se llegó a rumorear que el Cristo tenía que ser reemplazado, se confirmó que se podrá restaurar. Hasta el momento, no hay palabra oficial de la Iglesia.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

