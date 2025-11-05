Estaba muy nerviosa y fue trasladada a la Comisaría local.

Este miércoles, alrededor de las 11.30 se dio una situación particular en la sucursal local del Banco Nación, sita en Mitre y Alberti. Una mujer se descompensó tras una crisis nerviosa, la cual trajo aparejada una serie de disturbios.

Al parecer, la persona estaba muy nerviosa porque tenía algunos problemas con su tarjeta y para poder acceder a su cuenta. Si bien el personal del banco trató de calmarla, tuvieron que recurrir al llamado de Policía Comunal para controlar la situación. Para ese entonces, la atención al público estaba suspendida.

En el lugar se presentaron dos móviles con personal policial que lograron calmar la situación ante la descompensación de la mujer. Posteriormente se solicitó un tercer patrullero con agentes femeninas que la trasladaron a la comisaría local y se le labró una infracción bajo la carátula de «Disturbios en la Vía Pública».

Por Juan Franco – InfoBrandsen

