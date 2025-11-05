La convocatoria está pautada para las 14. Reclaman mejores sueldos y condiciones laborales, entre otras.

Este jueves a las 14, los trabajadores del Hospital Municipal Francisco Caram llevarán adelante una asamblea general con el objetivo de debatir y definir acciones frente a una serie de reclamos que vienen planteando desde hace tiempo dentro del sistema de salud local.

La convocatoria, impulsada por empleados de distintas áreas del nosocomio, busca poner sobre la mesa temas sensibles como la revisión y actualización salarial, el pago y mejora de la nocturnidad, y las condiciones laborales en general.

“Basta de postergaciones, nuestra voz vale y nuestro trabajo sostiene el sistema de salud”, señalan en el comunicado difundido. Los organizadores remarcan que la intención es hacerse escuchar y exigir el reconocimiento que, aseguran, su tarea merece.

La jornada se enmarca en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores del sector, quienes sostienen que las mejoras no deben “pedirse” sino conquistarse colectivamente, destacando la importancia de la participación de todos los sectores en la asamblea.

“Tu presencia hace la diferencia”, concluye el mensaje de convocatoria, que refuerza el llamado a la unidad en defensa de salarios dignos y condiciones justas para todos los trabajadores de la salud.

