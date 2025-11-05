El hecho se dio en un campo de Ruta 29, a pocos kilómetros de la Zona Urbana.

Personal del Destacamento Policial de Jeppener intervino en un predio rural ubicado en el kilómetro 4 de la Ruta 29, conocido como “Estancia Don Atilio”, donde dos hombres fueron sorprendidos dentro del campo con perros galgos para cazar pequeños animales.

Los implicados son dos hombres de 28 y 33 años; uno es vecino de la Ciudad mientras que el otro tiene domicilio en el Distrito de Lomas de Zamora.

Por el hecho se labraron actuaciones por infracción a los artículos 61 y 62 del Código Contravencional 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.

Se realizaron las notificaciones correspondientes y, cumplidos los recaudos legales, los involucrados recuperaron la libertad.

