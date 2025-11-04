En el marco del 75° aniversario del Barrio Las Acacias, se llevó adelante una jornada en el Paseo del Río, con feria de artesanos locales, mateada y la música en vivo de Mariano Romero en el saxo.

Vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde compartida, al aire libre, que combinó naturaleza, encuentro y comunidad.

La propuesta, acompañada por la Municipalidad de Brandsen, busca sumar nuevos espacios de celebración y participación vecinal, fortaleciendo los lazos entre los barrios y la vida.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp