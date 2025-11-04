El día 3 de noviembre se llevó a cabo la entrega de certificados a una nueva cohorte del curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta que continúa creciendo y sumando participantes en cada edición.

El curso, impulsado por la Subsecretaría de Educación y Juventud, forma parte de las acciones que el Municipio de Brandsen desarrolla para promover la inclusión, la accesibilidad comunicacional y el respeto por la diversidad.

Desde el área destacaron el compromiso de los y las participantes, así como el valor de generar espacios de aprendizaje que fomenten una comunidad más empática, participativa e inclusiva.

Con esta nueva edición, el Municipio reafirma su objetivo de seguir ampliando las oportunidades de formación y fortalecer la integración entre las vecinas y los vecinos de Brandsen.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp