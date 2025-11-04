Con un fin solidario, la entidad invita a participar en las modalidades de 10k y 3k. Cómo participar.

El domingo 23 se realizará la 2da Edición la carrera «Cruz Roja Corre 2025 – 10k / 3k», organizada por la Cruz Roja Argentina Filial La Plata. La misma partirá de Plaza Moreno y recorrerá las calles de la Ciudad de las Diagonales.

El epicentro de la jornada será en 12 y 53), a partir de las 8, para cualquiera de sus dos modalidades: 10K, Distancia competitiva, y 3K, Distancia participativa. Clasificación con chip y medalla finisher para todos los participantes.

Un motivo ideal para ayudar y tanto para quienes buscan un desafío y quieren medir su rendimiento o para aquellos que disfruten de la actividad física. Cada inscripción es un valioso aporte para la labor que la institución realiza en la Región.

«Vení a correr por las calles de la hermosa ciudad de La Plata, en esta nueva edición y colaborá con nuestra Institución», manifestaron desde la organización.

RETIRO DE KITS

Es crucial que los inscriptos tomen nota de las fechas y horarios de retiro de kits, ya que no se entregarán kits el día de la carrera. Los participantes deberán acercarse a la sede de la Cruz Roja (Avda. 44 Nº 472 entre calles 4 y 5) en los siguientes días:

Viernes 21/11: de 10 a 18.

de 10 a 18. Sábado 22/11: de 10 a 14.

COSTOS

Distancia Opción Valor Aproximado 10K Con Remera Técnica $ 31.344 10K Sin Remera $ 25.921 3K Con Remera Técnica $ 20.499 3K Sin Remera $ 15.076

ANOTATE HACIENDO CLICK ACÁ

