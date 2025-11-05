

El Municipio de San Vicente continúa con las obras de empedrado, zanjeo y renovación de luminarias LED en Domselaar, mejorando la conectividad y el tránsito en las principales arterias de la localidad. Estas tareas permitieron, además, que la línea 503 de colectivos amplíe su recorrido y llegue hasta los accesos principales de distintos barrios de la zona.

El intendente Nicolás Mantegazza supervisó los trabajos de empedrado en Domselaar, en el marco del plan de obras viales que mejora la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

En los últimos meses, la gestión del intendente Nicolás Mantegazza intensificó el plan de obras viales en Domselaar, con intervenciones clave sobre calles como Mario Bravo, Matienzo, Sargento Cabral y Gabriela Mistral.

Las tareas incluyeron empedrado, mantenimiento y nivelación de calzadas, además de la colocación de caños de hormigón en las esquinas para optimizar el drenaje y evitar anegamientos durante las lluvias.

Asimismo, el Municipio avanzó con la renovación de luminarias LED en distintas cuadras, generando un entorno más seguro y moderno para los vecinos.

Estos trabajos no solo benefician a quienes viven en las zonas intervenidas, sino también al transporte público: la línea 503 de colectivos ya circula por la calle Matienzo, principal acceso a los barrios privados de Estancias de Domselaar Chico, Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

De esta forma, las obras mejoran la conectividad entre barrios y refuerzan la integración urbana y social de Domselaar con el resto del partido de San Vicente.

Las mejoras viales, junto con la iluminación y el mantenimiento constante, consolidan a Domselaar como una localidad en crecimiento sostenido, con infraestructura renovada y servicios públicos cada vez más accesibles para todos los vecinos.

“Estas obras no solo mejoran la transitabilidad y la seguridad, sino que amplían la conectividad y fortalecen el crecimiento urbano de nuestra comunidad”, expresó el intendente Mantegazza durante una recorrida por los trabajos.

Con estos avances, Domselaar reafirma su rumbo hacia una infraestructura moderna y planificada, en beneficio de toda la comunidad y con una mirada puesta en el desarrollo sustentable del partido de San Vicente.

Maquinaria trabajando en la calle Matienzo, sobre el acceso a los barrios de Estancias de Domselaar Chico, en el marco de las tareas de empedrado y mejoramiento vial que impulsa el municipio de San Vicente.

