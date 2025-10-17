La edición N° 34 de los Juegos Bonaerenses, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, convoca a más de 30.000 finalistas de los 135 municipios, quienes compiten en juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados.

En patinaje artístico, la joven Úrsula Arotcarena se coronó campeona en la categoría Cuarta C Sub 13, consiguiendo la medalla de oro con el mejor puntaje de toda su categoría. Su desempeño brilló tanto por la técnica como por la expresión artística, convirtiéndose en un orgullo para el deporte local.

Nuestra localidad obtuvo hasta el momento medallas dentro de las siguientes disciplinas :

Natación sub 14 PCD.

Lanzamiento de bala Sub 16 PCD.

Patín.

Fútbol PCD.

Tenis single y doble.

Truco de adultos mayores.

Taba de adultos mayores.

BRONCE PARA AROCHA Y BARRAGÁN EN TRUCO ADULTOS MAYORES

El jueves se desarolló la competencia de finales en esta disciplina. Humberto Arocha y Hugo Barragán fueron los ganadores de la medalla de bronce dentro de su categoría.

BRONCE PARA ERNESTO GUZMÁN EN TABA ADULTOS MAYORES

En esta ocasión, el ganador brandseño que se llevó la medalla de bronce este jueves fue Ernesto Guzmán, quien ocupó el tercer lugar siendo reconocido como uno de los mejores.

BENJAMÍN MICHELLI ORO EN LANZAMIENTO DE BALA PCD

El jugador Benjamín Michelli, oriundo de la ciudad de Jeppener, compitió durante la tercera jornada de competencias de la final de los Juegos Bonaerenses 2025.

El jóven logró obtener la medalla de oro, convirtiéndose en el segundo ganador de nuestro Distrito durante la 34° edición de este evento, y quien se encontró en el puesto más alto dentro de los mejores competidores.

Paloma Balboni Yácono: ORO EN NATACIÓN PCD

La joven Paloma Balboni Yácono se quedó con el primer lugar en Natación PCD en el marco de la segunda jornada de competencias en la instancia final de Juegos Bonaerenes. Hoy es el acto de clausura.

Brandsen tuvo su primera gran alegría en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses que se están llevando a cabo en Mar del Plata, ya que, en el segundo día de competencias, nuestra vecina Paloma Balboni Yácono obtuvo el oro en natación PCD, categoría Sub 14; estilo espalda.

La joven fue noticia en las últimas horas del miércoles y dio nueva cuenta de su resiliencia en otro deporte, ya que también ha destacado en el patín artístico. “Sos un orgullo enorme para todo Brandsen”, destacaron desde la Comuna tras conseguir la presea.

LA DELEGACIÓN

Una delegación con 120 representantes que representarán al Distrito en distintas disciplinas deportivas y culturales, participaron del evento inaugural en el playón de Las Toscas de Mar del Plata.

Jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad de toda la provincia participaron de una colorida ceremonia que contó con espectáculos musicales del artista cuartetero Luck Ra y de Milena Salamanca, quien estuvo a cargo de cerrar la Expo Brandsen el último domingo.

Este jueves se llevará a cabo el acto de cierre, en el mismo escenario de la apertura, en donde se espera la presencia de los participantes y las delegaciones para empezar a darle cierre a este evento.

Las competencias igualmente se extenderán hasta el sábado inclusive, cuando se efectuarán las ceremonias de premiación de deportes en conjunto como bádminton, básquet, cestoball, fútbol, handball, rugby y sóftbol, entre otros.

NOTICIA EN DESARROLLO

