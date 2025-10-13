Personal de Bomberos acudió rápidamente y no pasó a mayores pero el rodado quedó muy comprometido.

Pasada las 13.30 de este lunes 13, sonó la sirena de Bomberos Voluntarios Brandsen por un incendio vehicular, en el Barrio Los Tilos, calle Hugo Del Carril (ex25) entre Larrea y Alberti, a pocos metros del Hospital Municipal.

En el lugar, un Renault 12 sufrió un desperfecto y se produjo un siniestro; las llamas afectaron gran parte del rodado. Hasta el momento se desconocen los motivos concretos del mismo.

NOTICIA EN DESARROLLO

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Por Nicolás Bresky

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp