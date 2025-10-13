Nuestra vecina habló en IB Desconectados sobre su vida viajera junto a su familia a bordo de un motorhome. Contó cómo nació esta pasión y la libertad que implica una vida sobre ruedas.
Son tiempos en los que cada vez más personas buscan un modo de vida más alejado de la rutina, Silvina Maini es una de ellas y junto a su familia decidió hacerlo realidad. Desde hace más de dos décadas recorre el país junto a su familia en un motorhome totalmente equipado, y en diálogo con IB Desconectados (Estación Radio) compartió su historia y su manera de entender el turismo y la vida.
“Esto nace hace ya 26 años. Empezamos con una carpa; después una más grande; luego una casita de arrastre; después tuvimos un motorhome convencional; un minibús… y llegamos a lo que tenemos ahora. Está espectacular”, comenzó relatando la entrevistada, quien prefiere el término “rodanteros” si hay que ponerle una etiqueta
Silvina contó que junto a su marido fueron evolucionando en cada etapa, siempre con el mismo espíritu aventurero. “Hace muchos años que hacemos esto. Somos de viajar, de recorrer, de disfrutar los paisajes. Y ahora con el motorhome que tenemos, que es nuestro 0 km, llegamos a lo que queríamos”, expresó.
UNA FAMILIA EN MOVIMIENTO
Maini asegura que ese espíritu viajero también tiene que ver con su origen. “El último viaje hicimos todo Mendoza de punta a punta; soy de allá, así que disfrutamos muchísimo. El primer viaje lo hicimos hasta La Quiaca, llegamos solos. También recorrimos todo Catamarca, y muchos otros lugares”, contó.
Lejos de hacerlo como parte de una caravana o grupo grande, muchas de sus travesías las realiza junto a su familia, sin acompañamiento: “Nos fuimos solos. Los grupos más que nada se forman cuando se hacen los encuentros, donde coincidimos con otros viajeros; pertenecemos a varios, así vas conociendo gente nueva. Tenemos amigos de todo el país”, añadió.
Esos encuentros, explica, son una parte muy importante de la comunidad rodantera. “En cada uno hay entre 200 y 300 motorhome y casillas. Ahora en noviembre vamos a Santa Teresita; a Estancia del Carmen, donde se hace un encuentro en homenaje a un compañero rodantero que falleció, pero el evento se mantiene en su honor. Y en diciembre hay otro muy grande en Concordia, en Punta Viracho”, relató.
“ES MUY LINDA ESTA FORMA DE VIDA”
Silvina dice que lo que más disfruta de esta vida es la libertad. “Es muy linda esta forma de vida, es muy libre. Nos levantamos todos los días con un patio diferente”, dijo entre risas.
Respecto a cómo se organizan con el tiempo y los viajes, explicó que aprovechan los períodos de vacaciones. “La mayoría de las veces usamos las vacaciones, sean de invierno o de verano. En invierno hacemos el norte, y en verano tratamos de recorrer otras zonas”, contó.
Una de las grandes ventajas es la autosuficiencia de su “casa rodante”: “Ya le encontramos la vuelta. Nosotros hace muchos años que hacemos esto. Mi motorhome es autosustentable: tengo energía solar, caldera de gasoil, baño, todo. No necesito conectarme a nada ni ir a los campings si no quiero. Puedo estar al aire libre y tengo todas las comodidades”, explicó.
VIAJAR SIN APUROS
A diferencia del turismo tradicional, el viaje para Silvina no es un destino, sino una forma de estar. “Nosotros hacemos eso: vamos recorriendo. Hacemos dos días en un lugar, un día en otro. Nos levantamos y cambiamos de paisaje. Es muy lindo porque cada día es distinto”, expresó.
Durante la entrevista, recordó algunos destinos que la marcaron especialmente. “Catamarca es hermoso. Los paisajes, la gente…Es como Córdoba, no la terminás nunca. El Norte Argentino también es precioso”, destacó.
Y agregó: “En nuestro país hay de todo: montaña, mar, sierras, desierto. No nos podemos quejar. Hemos sido bendecidos con la cantidad de paisajes que tenemos. Y este tipo de vida te permite conocerlos todos, a tu ritmo”.
“TENEMOS MUCHO PARA RECORRER”
Aunque muchos viajeros transforman sus recorridos en contenido para redes o canales de YouTube, Silvina prefiere mantener la experiencia en el plano familiar. “Nosotros no lo hacemos, pero hay muchos que sí. Hay rodanteros que tienen sus canales de YouTube y muestran todo. En nuestro caso es más familiar, más de grupo nuestro”, explicó.
Antes de despedirse, Silvina dejó un consejo para quienes sueñan con vivir una experiencia similar: “Hay que arrancar. Es lo más lindo. Este tipo de vida es para cualquiera: el que tiene carpa, casita de arrastre o motorhome. Lo importante es salir”. Y anticipó sus próximos planes: “Si Dios quiere, este verano haremos Las Grutas. Tenemos mucho para recorrer todavía”.
