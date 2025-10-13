Desde la empresa expresaron su felicidad y agradecimiento por los premios recibidos en La Rural este fin de semana.

La marca de lácteos recibió un reconocimiento para los productos Queso Blanco y Queso Crema, lo cual los impulsa a seguir mejorando su calidad día a día.

Pueden conocer más sobre su trabajo y productos en su Instagram

