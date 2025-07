Irene habló en Grassi.com y expuso la realidad de la zona rural: “Nunca nos dicen cuál es el problema”.

“Si llueve, no tenemos caminos; si no hay caminos, no tenemos luz”

En los últimos días, crecieron los reclamos de los vecinos de Gómez por prolongados cortes de luz; Irene, expuso la situación en una entrevista en Grassi.com, describiendo un panorama crítico que afecta a numerosos vecinos desde hace tiempo.

Lo que comenzó hace años con cortes esporádicos de luz, hoy se ha convertido en un calvario cotidiano para sus habitantes, que deben enfrentar días enteros sin suministro eléctrico y caminos intransitables.

“Nosotros siempre tuvimos cortes de luz. Eran cortes esporádicos de dos o tres horas. Pero ahora pasamos a tener cortes de todo el día. El lunes (21 de julio) no tuvimos luz desde las nueve de la mañana hasta el otro día”, explicó Irene.

Desde hace al menos una semana, los vecinos sufren interrupciones eléctricas constantes. No hay un horario fijo ni una duración previsible. A veces son cortes de madrugada, otras veces durante toda la jornada y los reclamos a la empresa distribuidora no tienen respuesta concreta.

“Nos dicen que es un inconveniente en la zona, pero no explican qué es lo que pasa. Nunca nos dicen cuál es el problema. Algunas veces mencionan que son fusibles, otras que es otra cosa, pero la verdad es que no tenemos información clara”, detalla la mujer.

La situación se agrava cuando el clima impide que las cuadrillas ingresen al área para hacer reparaciones. “Nos dicen que no pueden entrar porque los caminos están intransitables. Eso lo entiendo, pero entonces es un círculo que no se cierra nunca. Si llueve, no tenemos caminos; si no hay caminos, no tenemos luz”, relató.

La red eléctrica que abastece esa zona proviene desde La Plata y “si allá hay problemas, acá olvídate; no existimos. Y menos si vivís en zona rural; no existís para nadie”.

“NO PUEDE SER QUE ESTO ESTÉ PASANDO Y NO HAGAN NADA”

Pero la situación no solo implica incomodidad o trastornos menores. Existen casos graves de salud que dependen del servicio eléctrico. “Hay un nene de 14 años que es insulinodependiente. Se da insulina cinco veces por día. La madre la tiene guardada para todo el mes. Si se corta la cadena de frío, se arriesga todo”, advirtió.

Aunque en algunas casas cuentan con grupos electrógenos, no es una solución sostenible. “No alcanza para tantas horas. Hoy a la madrugada, por ejemplo, se cortó a las 3:20 y volvió recién a las 5 de la tarde”.

El deterioro del servicio también generó pérdidas económicas: “A mí se me quemó la heladera dos veces. La tercera tuve que comprar una nueva. ¿Quién me la paga?”, cuestionó la vecina.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Irene fue contundente: “Por parte de la empresa no tenemos ninguna respuesta. Y por parte del municipio, menos. Yo considero que el intendente debe estar al tanto; o tal vez no. Pero no puede ser que esto esté pasando y no hagan nada”.

Si bien reconoció que la comuna no tiene competencia directa sobre la empresa eléctrica, señaló que el problema de los caminos rurales, en cambio, sí le corresponde: “Va todo unido porque al no tener caminos, no tenemos luz cuando llueve. Y los caminos no existen. La ruta 53, por ejemplo, hace más de 10 años que no la arreglan. No pasa una máquina”.

“Estamos acostumbrados a vivir así. Pero si a mí me pasara lo que les pasa a algunos vecinos, estaría con un ataque de nervios. No sé cómo se puede vivir de esta manera. Es muy difícil; es como si no existiéramos”, describió la entrevistada.

ESCUCHÁ LA NOTA

