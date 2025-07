El presidente de la Juventud Radical aportó definiciones concluyentes con respecto a una posible alianza con los libertarios. Habló del partido y criticó la gestión municipal.

En la mañana del sábado, el presidente de la Juventud Radical Brandsen, Joaquín Vrancic mantuvo una extensa charla en Grassi.com (Estación Radio) y fiel a su estilo, respondió las posiciones del espacio de la Unión Cívica Radical (UCR) local sobre los debates que atraviesan al partido, la situación política nacional y la gestión municipal.

Uno de los puntos más debatidos en las últimas semanas refiere a las posibles alianzas con partidos como el PRO y La Libertad Avanza de cara a las Legislsativas. Vrancic fue contundente: “Nosotros estuvimos en su momento rechazando la convención de Gualeguaychú que dio lugar a la alianza con el PRO. Imaginate cómo rechazaríamos también una alianza con La Libertad Avanza”.

Consultado sobre la posibilidad de un acercamiento con el espacio libertario, Vrancic planteó una clara diferencia con correligionarios locales como Ramiro Marra, quien había hablado de “coincidencias” entre ambos espacios: “Yo voy a disentir con eso. No veo ninguna coincidencia, ni siquiera semejanzas que me acerquen un poquito a La Libertad Avanza”.

Sin embargo, también destacó el valor del disenso dentro del radicalismo. “No creo que haya otro partido que pueda tener un representante de los adultos y uno de la juventud planteando en público dos puntos de vista tan diferentes de un mismo tema, y eso se celebra. El radicalismo es tolerancia dentro de la diferencia”, señaló.

Respecto a la interna partidaria, Vrancic reconoció tensiones, pero remarcó la importancia de la militancia orgánica: “Yo no puedo hacerme el enojado y dar un paso al costado porque eso hablaría mal de mí. Tengo que seguir militando y, en todo caso, cambiar las cosas desde adentro. El radicalismo y la socialdemocracia te enseñan a hacer la revolución desde adentro, no desde afuera”.

“SOMOS BICHOS RAROS PERO HAY OTRO RADICALISMO”

Además, el dirigente juvenil expresó preocupación por el descrédito creciente hacia la política, especialmente entre los jóvenes. “Hoy nosotros somos bichos raros dentro de los jóvenes por militar en un partido. Nos preocupa mucho y se ve la raíz del problema: la rosca política. Los funcionarios siguen en la rosca y faltan propuestas que atraigan a la gente”, afirmó.

En ese sentido, también fue autocrítico: “Hay un sector del radicalismo que está dentro de esa lógica y es muy difícil sacarlo. Pero hay otro radicalismo, como el que está emergiendo desde los jóvenes, que ya detectó el problema”.

Consultado sobre el vínculo con los mayores dentro del partido, destacó la buena relación institucional: “Tenemos un vínculo constante con la comisión de mayores. Incluso, una joven de nuestra agrupación, Daniela Correa, es la vicepresidenta de esa comisión. No solo hay diálogo, sino integración”.

Y dejó un mensaje para los desencantados con el radicalismo: “Que se queden tranquilos. Somos muchos los que tampoco estamos a gusto con la actualidad del partido y vamos a seguir militando para cambiar las cosas desde adentro. El radicalismo no me dio solo una esencia política, me dio principios y valores de vida. No me puedo mover de donde estoy”.

“LA TERMOELÉCTRICA GENERÓ UNA INTERNA DE LA QUE RAITELLI NO PUEDE SALIR”

Respecto a la coyuntura local, Vrancic también opinó sobre la gestión del intendente Fernando Raitelli. “Me parece escasa de contenido. No tenemos grandes obras como para decir ‘esto está bueno’. No hubo avances en el desarrollo de Brandsen. El tema de la termoeléctrica le generó una interna de la cual no ha podido salir”, expresó. Y agregó: “La cogestión del hospital municipal debe ser una de las principales propuestas del próximo gobierno. El municipio no puede seguir costeando el 100% de los gastos del hospital”.

En cuanto a las obras de iluminación que se vienen realizando, Vrancic fue crítico y planteó una mirada integral: “Si nos vamos a colgar la medalla porque se cambiaron un par de foquitos en las últimas semanas, no estamos entendiendo la dimensión de lo que se necesita. Yo pretendo que ese trabajo tan básico se haga desde el primer día de gestión”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp