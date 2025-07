El actor y productor se refirió a la obra que encabeza y enalteció a la figura de Martín Coggi, quien “se gana el corazón del público también arriba del escenario”.

Brindaron una conferencia de prensa en Cultura.

Con motivo de la presentación de la obra “Los Sospechosos del Piso 10”, Matías Alé habló en Grassi.com (Estación Radio) y contó algunos detalles de esta propuesta que mezcla comedia, enredos y misterio, la cual desembarcará el próximo 8 de julio en Cultura.

Los Sospechosos del Piso 10 cuenta la historia de una pareja -interpretada por Alé y Brodsky- que llega a su nuevo departamento y lo encuentra con la puerta abierta. Desde allí, se desata una sucesión de eventos inesperados, ruidos, misterios, un cadáver y la llegada de la policía, rol interpretado por Fabián Gianola.

La función se realizará el martes 8 de julio a las 20.30 hs. en la Sala de Cultura Municipal; las entradas ya están a la venta en la boletería local. En caso de agotarse, se evalúa una segunda función. Además de los ya nombrados, completan el elenco Lorena Paola, Max Frutos, Martina Vignolo y nuestro crédito local, Martín Coggi.

“No quiero spoilear demasiado, pero es una comedia muy ágil, donde el público es el único que sabe todo lo que pasa. Se divierten mucho porque saben cosas que los personajes no. Y eso genera carcajadas constantes”, adelantó el actor y también productor de esta obra.

En cuanto a cómo surgió la obra, explicó: “Nació de una idea que traje desde Miami, una comedia con suspenso, con muchos personajes, muchos enredos. Ya habíamos confirmado a Fabián Gianola y Adriana Brodsky, y cuando me encontré con Martín Coggi me dijo que le encantaría hacer temporada. Le ofrecí un personaje y no lo dudó”.

Alé no escatimó elogios hacia el exboxeador: “Martín es una persona querida, disciplinada, muy profesional. Lo que fue en el ring lo está siendo en el escenario. Está muy divertido, lo hace muy bien, y la gente lo adora. En Mar del Plata hicimos 80 funciones, con 76 llenas totales. Fue impresionante”.

También anunció que la función en nuestra Ciudad será la última de la gira, ya que en agosto se baja del proyecto: “Ya tengo compromisos asumidos, algunos viajes, y empiezo a planear el casamiento. Igual, en la temporada de verano que viene ya lo tengo confirmado a Martín en otro proyecto conmigo”.

CONFERENCIA DE PRENSA

El elenco llegó a Brandsen este lunes 30 y brindó una conferencia de prensa en la Sala de Cultura, agradeciendo a las autoridades por la difusión y el espacio físico: “Nos hacen sentir como en casa”.

La jornada incluirá además una visita al gimnasio de Látigo Coggi y algo más: “Nos ofrecieron hacer un asadito y aceptamos felices. Es un gesto hermoso. Vamos a pasar el día con Martín, recorrer su lugar, conocer el espacio. Es parte de lo lindo de este trabajo, compartir”.

Y no dejó de invitar a la comunidad toda para que se acerque a ver la obra “para ver a su campeón arriba del escenario. Va a ser una fiesta para Martín y una noche inolvidable para nosotros también”, cerró Alé.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp