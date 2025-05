El secretario de Gobierno local habló sobre caminos rurales, gestión de recursos, tensiones políticas internas y el futuro del peronismo local.

En una extensa entrevista que se realizó en la mañana del último sábado, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Brandsen, Gustavo Ríos, se refirió a varios temas de la actualidad política local, abarcando, infraestructura rural hasta las internas del oficialismo. Ríos defendió la gestión de Fernando Raitelli y llamó a la madurez política de todos los sectores para abordar los problemas estructurales del distrito.

CAMINOS RURALES: UNA DEUDA HISTÓRICA

Uno de los primeros temas abordados fue el estado de los caminos rurales, una problemática que -según Ríos- trasciende gestiones y colores políticos. «Este es un problema de fondo, estructural, que tiene el municipio de Brandsen desde hace décadas y que nunca le hemos encontrado la solución. Nadie. Ningún gobierno. Nosotros tampoco, todavía no se la estamos encontrando», admitió con franqueza.

Ríos explicó que la falta de recursos impide encarar una solución integral: «Tenemos que mantener 700 kilómetros de caminos rurales con un parque de maquinarias municipal que es prácticamente inexistente: una sola motoniveladora y una retroexcavadora. Es como querer ir a la guerra con un escarbadientes».

Frente a esta situación, destacó que el intendente impulsó una serie de licitaciones privadas para contratar maquinaria y adquirir materiales: “Se van a adjudicar tres motoniveladoras, una retroexcavadora y hay en marcha compras de tosca y piedra. Vamos a tratar de seguir trabajando con prioridades que fijamos con los productores y la Sociedad Rural».

También mencionó una propuesta concreta de financiamiento que fue rechazada: «La famosa tasa vial -una tasa sobre el expendio de combustibles destinada a caminos rurales- fue rechazada de plano por el Concejo Deliberante. Era una fuente posible de financiamiento, con fondos específicamente afectados. Ahí les doy la derecha», señaló, en referencia a su coincidencia con el periodista sobre la utilidad de la medida.

«LOS PRODUCTORES SIGUEN PAGANDO»

Consultado sobre el nivel de cumplimiento de las tasas por parte del sector rural, Ríos destacó: «Estamos en un 65% de cobrabilidad, que aunque parezca poco, es alto en el contexto actual. Los productores siguen colaborando, no es que dejaron de pagar porque los caminos están mal. Esto viene de décadas atrás. Incluso muchos han donado tosca o maquinaria».

En contraste, explicó que otras tasas, como Seguridad e Higiene o Alumbrado, Barrido y Limpieza, tienen niveles de cumplimiento menores, del 50% y 40%, respectivamente. “Esto habla también de la situación económica, que golpea a todos los sectores”, agregó.

SÁBANA CORTA

El funcionario también defendió las prioridades presupuestarias del gobierno local: «Fernando decidió desde el primer día fortalecer el sistema de salud. Se reforzaron los CAPS, se ampliaron los horarios de atención, se equiparon con insumos y profesionales, y se garantizó una guardia pediátrica que era un reclamo histórico. Eso implicó un enorme esfuerzo económico».

Ríos reconoció que este enfoque provoca desbalance en otras áreas: “Es una sábana corta. Si reforzás salud, resignás recursos en otros frentes. Por eso estamos como estamos con los caminos, y por eso hay que definir prioridades constantemente”.

RUPTURA Y VERTICALISMO

No se pasó por alto el hecho del desplazamiento de Matías Bronicardi, director de Sistemas de la Comuna y hermano del concejal. Ríos fue contundente: «Esto no es una venganza. Había un acuerdo político con un sector que dejó de formar parte del proyecto. Cuando uno de los dos no cumple, el otro tampoco está obligado a mantener los compromisos. Así de simple».

Y subrayó que no hay una ruptura del bloque sino “un desprendimiento de un sector minoritario del peronismo. El proyecto de gobierno sigue en pie, fuerte y con respaldo”.

También se refirió a versiones que apuntan a una supuesta “complicidad” entre el intendente Raitelli y el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Lorenti: «Me lo tomo con cierta ironía. Hay sectores que todavía no entienden que un gobierno peronista puede tener buen diálogo con instituciones del campo. Fernando mantiene relaciones institucionales con todos, sin importar quién las presida».

Consultado sobre los dichos de Silvia López, quien manifestó sentirse marginada del espacio oficialista a pesar de su apoyo, Ríos negó cualquier tipo de exclusión: “Silvia ha estado reunida con Fernando, conmigo, y hay un gran respeto hacia su trabajo. Lo que pasa es que ahora hay una conducción clara desde el intendente, y eso hace que muchas decisiones sean más verticales que antes. Pero el diálogo está».

De cara al armado electoral, Ríos reconoció que hay incertidumbre: “Estamos en un momento parecido a otras elecciones, con la diferencia de que ahora gobernamos. Pero seguimos atados a lo que defina la conducción provincial. Si hay rupturas arriba, eso se refleja en lo local. Por eso puede haber dificultades en lograr una lista de unidad”.

Sin embargo, defendió la salud de la coalición gobernante: “Tenemos representatividad política fuerte, una coalición que sigue funcionando, y mientras Fernando conduzca, seguiremos trabajando por la unidad”.

