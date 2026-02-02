La salida está programada a las 19 desde Plaza Brandsen.

El próximo viernes 6, se realizará la 15º Bicicleteada en homenaje a Víctor Velázquez, reconocido ciclista de nuestra Ciudad que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se encontraba circulando por Ruta 29. Esta actividad se realiza año a año con motivo de reconocer y recordar su trayectoria.

Víctor, tuvo una destacada actividad deportiva en el ciclismo desde las categorías juveniles hasta las categorías mayores (Elite) recorriendo distintos escenarios ciclísticos de la Provincia de Buenos Aires y del interior como San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero, siendo seleccionado para representar a Brandsen y la Región en circuito, pista y ruta.

Además, fue el creador del grupo local de peregrinos a Luján en bicicleta que lleva 32 años ininterrumpidos peregrinando e incentivando a su vez a niños y jóvenes en la práctica deportiva.

El horario de cita en Plaza Brandsen es a las 19.00; la salida está programada para las 19.30. En caso de lluvia, el evento pasa para el viernes 13 de febrero.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp