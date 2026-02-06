Las unidades de 150W reforzarán el alumbrado público en puntos estratégicos del Distrito.

El Municipio de Brandsen informó en las últimas horas que recibió 120 luminarias LED de 150W por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Esta entrega fue recibida por el intendente Fernando Raitelli permitirá “seguir sumando equipamiento eficiente y sustentable para mejorar el alumbrado público en distintos sectores de la comunidad”.

Asimismo, desde la Comuna destacaron que este avance “es resultado del trabajo articulado y el acompañamiento entre la Provincia y el Municipio”.

Las luminarias otorgadas por la cartera que conduce Daniela Vilar, proporcionan iluminación homogénea en el área iluminada y son moduladas por lentes de alta calidad. Las mismas son resistentes al calor y al envejecimiento, y cuentan con una vida útil de aproximadamente 30.000 horas.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp