Necrológicas semanales: 6 de febrero 2026

ESTHER LOREDA ÁVILA Vda. De GARCÍA

Falleció el 26-01-2026

Q.E.P.D: Sus hijos: Héctor, Consuelo, Francisco, Gricel y Mario García, sus hijos políticos: Elena, Oscar, Leandro y Micaela; sus nietos: Mariana, Damián, Enrique, Matías, Fernando, Martin, Milagros, Facundo, Malena y María Luz, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 27-01-2026 a las 10.30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

