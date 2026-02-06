Desde el comercio aclararon que el animal ingresó accidentalmente durante el cierre. Aseguraron haber separado toda la materia prima expuesta para proteger a sus clientes.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales la imagen de un perro sobre la heladera mostrador de una carnicería céntrica, recorriendo la superficie y olfateando la mercadería, lo que generó revuelo entre vecinos y clientes.

El episodio ocurrió en el local El Arriero, ubicado en la intersección de Ituzaingó y Segade. Tras la difusión de la fotografía, desde el comercio salieron a aclarar la situación y brindar su versión de lo ocurrido.

Según explicaron, el hecho se registró al momento del cierre del local, cuando un perro que suele merodear la zona -y que tendría dueño- quedó debajo de uno de los bancos ubicados en la vereda. En esas circunstancias, el animal ingresó al comercio y subió al sector del mostrador refrigerado.

Desde la carnicería aseguraron al programa “Una Buena Mañana” (Estación Radio) que el perro no consumió mercadería y que, como medida preventiva, se procedió a separar la materia prima que pudo haber estado expuesta. Estiman que la pérdida económica asciende a unos 300 mil pesos.

🖱️ Click para más información

Asimismo, el local permaneció cerrado a la espera de la inspección del área de Bromatología, que será la encargada de determinar las acciones a seguir y si corresponde alguna sanción. Hasta el momento, no se confirmó si el comercio corre riesgo de clausura.

Desde El Arriero buscaron llevar tranquilidad a sus clientes, remarcando que se trata de un hecho aislado y que mantienen controles habituales de higiene y seguridad alimentaria. También manifestaron preocupación por la situación, dado que el negocio sostiene nueve puestos de trabajo.

Finalmente, descartaron que el episodio haya sido provocado con intencionalidad y señalaron que no se pudo establecer quién tomó la fotografía que se difundió en redes.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp