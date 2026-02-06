Darío Nuñez, originario de Altamirano, hoy lanzó la convocatoria «Musicales de ensueño 2026» y nos dió detalles sobre esta producción musical infantil.

Su comienzo en el ámbito artístico

Darío nos contó que se dedica al arte desde que tiene seis años, ya que a esa edad se inició en el folklore. Además, durante su adolescencia llevó propuestas y actividades a su localidad para que otros jóvenes también pudiesen tener contacto con la expresión artística. «He creado allí una comparsa que durante muchos años desfiló en los corsos de nuestro distrito, y un grupo de teatro con el que le regalábamos una obra por año al jardín de Altamirano», detalló.

Por otro lado, organizó varios años el Pesebre Viviente de la capilla local, y junto a su hermano Miguel crearon el Ballet Folklórico Altamirano: «Con todo esto armaba pequeñas producciones para la gente de mi pueblo». Además de crear distintos espacios y organizar algunos eventos, explicó que también formó parte de algunas propuestas: «Después fui parte de varios grupos de danzas y de producciones teatrales de la mano de Juan Manuel Caballé, realizando giras por la costa atlántica y teatros de Capital Federal y de distritos vecinos». Además conformó sus propias bandas de música con las cuales participó de eventos destacados como el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival de la Noche más Larga de Ushuaia.

🖱️ Click para más información

En 2012 produjo por primera vez un show más grande cuyo público fue Brandsen. El mismo se llamó «Postales» y participaron distintos artistas que cantaron, bailaron y actuaron para los asistentes. Al año siguiente produjo cuatro espectáculos musicales llamados «Mujeres Argentinas», «Devociones y creencias popuares argentinas», «Taki Ongoy» y «Navidad Nuestra y Misa Criolla».

«La gran fiesta Salamanquera» fue puesta en escena en 2014, y en 2015 repitió la obra «Taki Ongoy». Este fue el último, ya que por un tiempo se dedicó a crear obras en escuelas donde se desempeñaba, o a talleres municipales de Papelnonos y Juegos Teatrales. En noviembre del año pasado puso en escena su última creación vista por el público, llamada «Argentina, Brandsen te canta y baila». De esta obra explicó que es un musical protagonizado por más de 40 artistas de la localidad, y añadió: «Tuvo gran respuesta del público».

Surgimiento e información sobre la convocatoria

La idea surgió a partir de un emprendimiento propio llamado «Disfrazarte», en el que alquila disfraces cabezudos y donde tiene una amplia variedad de personajes de Disney. «Como fundamento en el proyecto, los musicales infantiles se convierten en clásicos de todas las generaciones y fascinan a los niños a través del tiempo», agregó.

Todas las familias pueden disfrutar de este espectáculo ya que desfilarán distintos personajes clásicos que serán acompañados por un cuerpo de bailarines y cantantes brandseños que darán un show en vivo. Darío dijo que ya hay equipos de trabajo consolidados, entre los cuales se encuentran vestuario, maquillaje y escenografía. Además, ya hay actores y actrices invitadas para representar personajes específicos.

«Lo que buscamos con esta convocatoria son adolescentes y jóvenes que se interesen en el proyecto y puedan cubrir roles principales y como bailarines. Deben completar un formulario de inscripción y preparar una coreografía o monólogo basado en alguno de los musicales de Disney y, en fecha a confirmar se los citará para la audición», adelantó. La idea es que tengan alguna experiencia en danza principalmente, ya que es necesario optimizar el tiempo de trabajo y ensayo de la obra.

Aclaró que la participación es libre y gratuita, y que la idea es debutar en la Sala de Cultura en vacaciones de invierno, para posteriormente ofrecerlo a localidades vecinas. Nuñez añadió que los equipos de trabajo colaboran gratuitamente y que es todo a pulmón, ya que todo lo que se recauda es para poder producir (vestuario, utilería, técnica, etc.).

Para finalizar, pidió que si alguien tiene ropa que se pueda transformar, telas que le sobren, pelucas en buen estado o elementos que pudan ser parte de la escena, serán bienvenidos.

Para pedir información podés comunicarte al (2223)52-6705 o enviar un mail a odarionunez@hotmail.com

🎭 ¿Querés ser parte de esta propuesta artística?

¡Inscribite ya! INSCRIBIRME

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp











