Fernando Raitelli firmó un convenio con la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.) para avanzar en la creación de un espacio que tendrá fines recreativos, deportivos y además funcionará como camping en nuestra ciudad.

El lugar donde se proyecta la construcción de este nuevo espacio será en el predio del ex Hipódromo de Brandsen, que fue delegado al Municipio por parte de la Provincia. El objetivo es la puesta en valor y transformación de un espacio que actualmente se encuentra abandonado, para convertirlo en un lugar de recreación abierto a la comunidad.

Por otro lado, la iniciativa promueve el turismo local y busca fortalecer el consumo interno, generar puestos de trabajo y brindar un beneficio de calidad para las y los trabajadores municipales, sus familias y cada vecino y vecina de la ciudad.

