La empresa informó que a partir de este viernes rigen nuevos valores en sus servicios. ¿Cuánto cuesta?

La empresa de transporte Unión Platense confirmó que desde este viernes 6 de febrero ya rige un aumento en sus servicios a los diferentes destinos. Si bien aun no se conocen la totalidad de los nuevos montos, desde la boletería local dieron a conocer cómo quedaron los precios para Olmos y La Plata.

Brandsen – Olmos: $2500

Brandsen – La Plata: $3600

Hay que tener en cuenta que hay un descuento del 20% para estudiantes, docentes y jubilados, presentando la documentación correspondiente a cada caso.

CONSULTÁ LOS HORARIOS

