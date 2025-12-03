En la mañana de hoy, pasadas las 11 hs, al menos dos delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una vivienda del barrio La Parada, en cercanías de calle Ecuador y Ruta 53.

Al ingresar, redujeron y maniataron a la empleada doméstica, y sustrajeron diversos objetos de valor. Ante la ausencia de dinero en efectivo, obligaron a la víctima a dirigirse a la vivienda lindera, donde se encontraba una joven de 30 años, quien también fue reducida. Allí lograron llevarse una importante suma de dinero en dólares y pesos.

Una vez que pudieron liberarse, las víctimas dieron aviso a la Policía.

Personal policial analiza cámaras de seguridad de la zona, mientras que el GTO se encuentra investigando el hecho.

Por Nicolás Bresky

