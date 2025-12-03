La jornada reconoce el trabajo de quienes sostienen el sistema sanitario y rinde homenaje al científico cubano Carlos Juan Finlay, nacido en esta fecha en 1833.

Finlay realizó una contribución decisiva a la salud pública al identificar al mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla. Su teoría, presentada en 1881, permitió desarrollar estrategias de prevención que cambiaron la lucha contra las epidemias y salvaron miles de vidas en la región.

El reconocimiento a su aporte llevó, en 1955, a que la Confederación Médica Panamericana estableciera el 3 de diciembre como fecha conmemorativa. Luego, el gobierno argentino oficializó esta efeméride a nivel nacional.

Hoy, instituciones de salud y organizaciones profesionales aprovechan la ocasión para destacar la vocación, el compromiso y la investigación que realizan médicos y médicas en beneficio de la comunidad.

Por eso desde Infobrandsen queremos acercar un saludo y reconocer a todos los médicos de nuestra comunidad, quienes día a día ponen de sí para sanar y acompañar a todas las personas.

