La Plata realizará este fin de semana la primera edición de la Fiesta de la Frutilla, un evento que busca poner en valor uno de los cultivos característicos del cordón flori-frutihortícola local.
La actividad se desarrollará el sábado 6 de diciembre, de 15 a 20, en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (17 y 71), con acceso libre y gratuito.
El encuentro llega en plena temporada de cosecha y en un momento de alta demanda del producto en la región. La propuesta incluirá feria de venta directa, talleres, música y espacios para el público general, con el propósito de acercar a la comunidad a la producción local y fortalecer el vínculo con los frutilleros.
La organización está a cargo de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de La Plata y se inscribe en una agenda que incorpora nuevas líneas de trabajo, estudios actualizados y políticas públicas orientadas al sector productivo familiar.
Actividades y participación de instituciones
La Fiesta de la Frutilla contará con la presencia de productores frutilleros, horticultores, emprendimientos locales e instituciones académicas. Entre las actividades confirmadas se encuentran:
- Venta de frutillas frescas de producción local.
- Oferta de hortalizas de estación y productos regionales elaborados.
- Stands informativos vinculados a investigación, nutrición, prácticas agrícolas y experiencias productivas.
- Talleres de cocina con invitados especiales.
- Radio abierta y música en vivo.
- Actividades recreativas para toda la familia.
También participarán equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, universidades e institutos de la UNLP y organismos vinculados al desarrollo productivo bonaerense.
Un producto clave del cordón verde
La celebración se enmarca en una política pública que tuvo este año un hecho destacado: la publicación del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, disponible en la web municipal. El estudio incorpora datos actualizados de la actividad luego de dos décadas y expone que:
- Más de 6.200 personas trabajan en el sector. El 87% reside en la propia explotación, lo que refleja un modelo basado en el arraigo y la producción familiar. La frutilla se ubica entre los cultivos de mayor volumen y es un componente estratégico para la economía regional.
Además, el relevamiento aporta información para el diseño de programas de asistencia técnica y herramientas orientadas al fortalecimiento productivo en la ciudad.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp