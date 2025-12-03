La Plata realizará este fin de semana la primera edición de la Fiesta de la Frutilla, un evento que busca poner en valor uno de los cultivos característicos del cordón flori-frutihortícola local.

La actividad se desarrollará el sábado 6 de diciembre, de 15 a 20, en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (17 y 71), con acceso libre y gratuito.

El encuentro llega en plena temporada de cosecha y en un momento de alta demanda del producto en la región. La propuesta incluirá feria de venta directa, talleres, música y espacios para el público general, con el propósito de acercar a la comunidad a la producción local y fortalecer el vínculo con los frutilleros.

La organización está a cargo de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de La Plata y se inscribe en una agenda que incorpora nuevas líneas de trabajo, estudios actualizados y políticas públicas orientadas al sector productivo familiar.

Actividades y participación de instituciones

La Fiesta de la Frutilla contará con la presencia de productores frutilleros, horticultores, emprendimientos locales e instituciones académicas. Entre las actividades confirmadas se encuentran:

Venta de frutillas frescas de producción local.

Oferta de hortalizas de estación y productos regionales elaborados.

Stands informativos vinculados a investigación, nutrición, prácticas agrícolas y experiencias productivas.

Talleres de cocina con invitados especiales.

Radio abierta y música en vivo.

Actividades recreativas para toda la familia.

También participarán equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, universidades e institutos de la UNLP y organismos vinculados al desarrollo productivo bonaerense.

Un producto clave del cordón verde

La celebración se enmarca en una política pública que tuvo este año un hecho destacado: la publicación del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, disponible en la web municipal. El estudio incorpora datos actualizados de la actividad luego de dos décadas y expone que:

Más de 6.200 personas trabajan en el sector. El 87% reside en la propia explotación, lo que refleja un modelo basado en el arraigo y la producción familiar. La frutilla se ubica entre los cultivos de mayor volumen y es un componente estratégico para la economía regional.

Además, el relevamiento aporta información para el diseño de programas de asistencia técnica y herramientas orientadas al fortalecimiento productivo en la ciudad.

