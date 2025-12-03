Este sábado se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos en Brandsen, una propuesta que invita a celebrar nuestra historia, nuestras infancias y los relatos que construyen identidad.

La actividad tendrá lugar en el Museo y Archivo Histórico Municipal y en el Cementerio Municipal, con una programación que combina cultura, memoria y expresiones artísticas locales.

A las 17:30, los visitantes podrán participar de un circuito por el museo, que incluirá la exposición del camión autobomba antiguo y un recorrido por la historia del cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra comunidad.

A las 19:00, niños y jóvenes serán protagonistas de un espacio artístico con danzas, payadas y cantos, compartiendo expresiones tradicionales y contemporáneas de nuestra cultura popular.

Finalmente, a las 20:00 se realizará una visita guiada al cementerio, donde se relatarán historias y anécdotas de personajes que marcaron la vida de Brandsen, invitando a un encuentro reflexivo con la memoria colectiva.

La Noche de los Museos será una oportunidad para caminar juntos la memoria de Brandsen y su patrimonio cultural.

