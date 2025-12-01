El mundo de los suplementos cambia todos los años. Lo que antes era un producto de nicho hoy puede convertirse en tendencia, y lo que parecía una moda pasajera termina instalándose en la rutina de miles de personas. En 2025, este fenómeno se profundizó todavía más: el interés por el bienestar, la energía y el equilibrio cotidiano impulsó una ola de nuevos ingredientes, combinaciones innovadoras y propuestas menos tradicionales.

No se trata solo de suplementos clásicos como vitaminas o minerales, sino de productos que hasta hace poco eran desconocidos para la mayoría. Ingredientes provenientes de plantas, resinas, algas o elementos naturales de distintas regiones del mundo comenzaron a aparecer en conversaciones, redes sociales y blogs especializados.

Entre ellos, el shilajit es uno de los nombres más repetidos. Esta resina oscura, originaria de zonas montañosas, empezó a ganarse un lugar en la vida cotidiana de quienes buscan sumar complementos naturales a su alimentación. Pero no es el único. Extractos vegetales, compuestos adaptogénicos, concentrados fermentados y nuevas presentaciones de ingredientes clásicos están marcando la tendencia.

El interés no surge solo por lo novedoso, sino por un cambio en la forma de consumir suplementos. En 2025, el foco está puesto en productos más puros, procesos de fabricación más cuidados, envases sostenibles y propuestas que se integran mejor a una vida cotidiana dinámica.

Un mercado que se diversifica: de lo tradicional a lo funcional

Hasta hace algunos años, los suplementos más populares se limitaban a vitaminas, proteínas y minerales conocidos. Pero la combinación de nuevas investigaciones, consumidores más informados y una industria en expansión abrió la puerta a ingredientes poco habituales en occidente.

Muchos de estos compuestos provienen de prácticas ancestrales, mientras que otros nacen de innovaciones tecnológicas. La tendencia de 2025 apunta a productos que se adaptan a la rutina, que son fáciles de consumir y que plantean una experiencia distinta: sobres solubles, líquidos concentrados, cápsulas de liberación controlada y presentaciones sin sabores artificiales.

En ese escenario, el shilajit destaca como uno de los suplementos que más creció. No porque prometa soluciones milagrosas, algo que siempre debe mirarse con cautela, sino porque su historia, su origen y su composición despertaron curiosidad en consumidores que buscan alternativas naturales.

La expansión del mercado también responde a un interés creciente por ingredientes que se asocian a bienestar general, equilibrio cotidiano o hábitos saludables. Este boom incluye extractos botánicos, micronutrientes poco difundidos y sustancias derivadas de procesos fermentativos que antes solo se encontraban en nichos muy específicos.

Shilajit: un ingrediente ancestral que vuelve a escena

Dentro de esta nueva ola de suplementos, el shilajit ocupa un lugar especial. Se trata de una sustancia resinosa que se encuentra en rocas de zonas montañosas de Asia Central, donde la presión y la descomposición natural de materia vegetal a lo largo de siglos generan esta resina oscura y concentrada.

La curiosidad por él se debe tanto a su origen como a su composición. En su estado natural contiene minerales, ácidos húmicos y fúlvicos, además de compuestos orgánicos propios de su proceso de formación. Por esta combinación, muchas personas se sienten atraídas por su carácter “ancestral” y su conexión con prácticas tradicionales.

El shilajit comenzó a ganar presencia en 2023 y 2024, pero recién en 2025 se consolidó como un suplemento frecuente en redes, videos de bienestar y rutinas de consumidores interesados en productos naturales. Su formato varía según el fabricante: puede venir como resina espesa, en polvo o en cápsulas.

Quienes eligen shilajit suelen hacerlo por curiosidad, por su origen natural o por preferir suplementos menos industrializados. Siempre es importante recordar que cualquier producto de este tipo debe consumirse de manera responsable, verificando su procedencia y evitando interpretarlo como solución médica.

Adaptógenos: el grupo de suplementos que marcó tendencia

Los adaptógenos llevan algunos años en crecimiento, pero en 2025 se volvieron prácticamente indispensables en el universo del bienestar natural. Son extractos vegetales asociados a la idea de favorecer la adaptabilidad del cuerpo frente al estrés o los cambios cotidianos.

Entre los más conocidos están la ashwagandha, el ginseng, la rodiola y el hongo reishi. Aunque estos nombres no son nuevos, sí lo es la manera en que se presentan: mayor pureza, procesos de extracción más cuidadosos y envases más sostenibles.

Este aumento en popularidad también se relaciona con los cambios de hábito post-pandemia. Muchas personas buscaron suplementos que los acompañaran en la rutina diaria sin recurrir a productos más tradicionales.

Dentro de este grupo, el shilajit aparece como un complemento más dentro del abanico de opciones naturales que crecieron en los últimos años.

Suplementos fermentados: una nueva frontera de interés

La fermentación llegó al mundo de los suplementos con fuerza. No solo en alimentos como kombucha o kimchi, sino en fórmulas específicamente desarrolladas para encapsular nutrientes fermentados.

Los suplementos fermentados suelen llamar la atención porque, en algunos casos, el proceso de fermentación genera compuestos secundarios que aportan sabor o mejoran la tolerancia digestiva. No sustituyen una alimentación variada, pero sí se integran a la tendencia general de productos “vivos” o mínimamente procesados.

En 2025, este grupo fue uno de los de mayor crecimiento en ventas globales, impulsado por consumidores que valoran procesos artesanales o ingredientes de origen natural.

La búsqueda de lo natural como motor principal

Si hay algo que define al mercado de suplementos en 2025 es la inclinación por lo natural. Esto no significa que todo producto sea inocuo o que no requiera cuidado, sino que el interés del público gira en torno a lo menos procesado posible.

El shilajit encaja de manera perfecta en este movimiento. Su historia milenaria, su origen mineral-vegetal y su apariencia poco habitual lo convirtieron en un símbolo de esta búsqueda por conectar con ingredientes más “primitivos”.

Pero no está solo. Las algas, las raíces medicinales, los hongos y los extractos vegetales fermentados forman parte del mismo mapa de interés.

Una industria que evoluciona a la velocidad del consumidor

La industria del bienestar está viviendo un proceso de expansión sin precedentes. Nuevas tecnologías permiten extraer compuestos que antes eran inaccesibles, y la demanda de productos más limpios presiona a las marcas a revisar fórmulas, procesos y empaques.

Los consumidores de 2025 no solo buscan suplementos: buscan transparencia. Quieren saber de dónde vienen los ingredientes, cómo se producen, qué proceso atraviesan y qué nivel de pureza tienen.

El crecimiento del shilajit no es más que un reflejo de eso: interés por productos menos comunes, producidos en menor escala y conectados a tradiciones que despiertan curiosidad.

El mercado cambia porque cambian las preguntas del público: ya no alcanza con saber qué contiene un suplemento, sino también cómo se obtiene, qué impacto tiene y cómo se integra en la rutina diaria.

Un universo cada vez más personal

Los suplementos menos conocidos que emergen en 2025 no vienen a reemplazar a los tradicionales. Son una capa nueva dentro de un universo que se diversifica.

En ese escenario, el shilajit funciona como símbolo del cambio: una resina que viajó desde montañas lejanas hasta convertirse en parte de la rutina de miles de personas que buscan alternativas naturales.

Su ascenso refleja una búsqueda más profunda: productos que se sientan auténticos, que despierten interés y que acompañen el bienestar sin prometer soluciones mágicas.

La selección final depende siempre de cada persona: de sus hábitos, de lo que disfruta consumir y de cómo quiere integrar un suplemento a su día a día. En un mundo donde el bienestar se volvió personal, flexible y diverso, los suplementos, tanto los conocidos como los nuevos, no son protagonistas, sino acompañantes de un estilo de vida que cada uno construye a su ritmo.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp