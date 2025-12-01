Vecinos de la calle La Basela en Gómez, reclaman soluciones urgentes ya que cada vez que llueve quedan aislados y que afecta en todos los sentidos.

La situación de la calle La Basela, en la localidad de Gómez, volvió a generar malestar entre sus vecinos, quienes aseguran que cada lluvia los deja totalmente aislados y sin posibilidad de salir de sus casas.

Marcelo, uno de los residentes del lugar, decidió hacer pública la situación mediante una comunicación con InfoBrandsen: “Los vecinos no podemos salir por las horribles condiciones de la calle”, expresó.

Según relató, la problemática viene desde hace años y aun no cuentan con respuestas concretas. Marcelo asegura que ya han presentado reclamos en varias oportunidades, pero sostiene: “Siempre es lo mismo, nadie se preocupa por los vecinos”.

Frente a esta situación, los habitantes de La Basela piden una intervención urgente que permita garantizar la transitabilidad del camino y evitar que la comunidad quede aislada cada vez que el clima se vuelve adverso.

La acumulación de barro y el deterioro del camino generan complicaciones diarias, pero el drama se vuelve mayor para las familias con hijos en edad escolar. El lector contó que hay chicos que directamente no pueden asistir a clases cada vez que llueve:

“Hay chicos que pierden días de clases porque no pueden salir. Por favor, hagan algo, porque parece que estamos excluidos así”, señaló.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp