El edil del bloque Juntos se expresó sobre diversos temas y dijo: “Hoy no corresponde un aumento de tasas”.

“Si no tengo la información, no puedo opinar en qué hay que hacer austeridad”, lanzó Erregue.

El concejal de Juntos, Marcos Erregue, dialogó el sábado en Grassi.com (Estación Radio) sobre el tratamiento del Presupuesto 2026, la situación económica del Municipio y el rol de la oposición, entre otros temas.

Erregue confirmó que el Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto al Concejo Deliberante, pero aclaró que su estudio “requiere un análisis intenso”, no solo del texto de la ordenanza, sino también de “un montón de parámetros que hay que mirar para poder abordarlo”.

El concejal, que deja su banca el próximo 10 de diciembre, señaló que es “probable que el tratamiento final del presupuesto lo realicen las nuevas autoridades”, algo que calificó como “lo más prolijo”.

Aun así, reafirmó que los ediles salientes están disponibles para colaborar: “Los que nos vamos estamos dispuestos a colaborar, y lo tenemos que hacer además”, dijo.

Respecto a la reunión convocada para el martes por el Ejecutivo, explicó que la intención es avanzar en el análisis conjunto del presupuesto y de la ordenanza fiscal e impositiva. “Siempre reclamamos que estas discusiones se hagan con tiempo. Es un tema muy complejo y de mucha extensión”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que no haya consenso, Erregue habló incluso de un escenario poco común: “Se podría dar la situación de que haya dos dictámenes. No recuerdo que haya pasado en la historia democrática, pero reglamentariamente es posible”.

“HOY NO CORRESPONDE UN AUMENTO DE TASAS”

Erregue anticipó que el aumento de tasas propuesto por el Ejecutivo ronda del 20% al 30%, pero consideró que no se justifica: “Si sumamos todo lo que se aumentó este año por la cláusula gatillo, estamos muy lejos de que ese número sea correcto”.

Afirmó que, según la lectura preliminar del bloque: “Hoy no corresponde un aumento de tasas. No sé si en tres o cuatro meses, pero hoy no”. De todos modos, aclaró que aún no está la postura oficial del bloque, ya que continúan los análisis internos.

“SI EL EJECUTIVO NO ME RESPONDE, NO PUEDO AYUDAR”

Sobre la reciente emergencia económica declarada por el Ejecutivo, Erregue sostuvo que es necesario evaluar sus resultados para evitar repetir el escenario en 2026.

Y fue crítico al hablar de la administración municipal y la información disponible: “Si no tengo la información, no puedo opinar en qué hay que hacer austeridad. Si el Ejecutivo no me responde, no puedo ayudar”, afirmó.

Mencionó como ejemplo un decreto de contratación que incluía una parte reservada vinculada a una empresa llamada Comunicación y Opinión: “Preguntamos hace cuatro meses qué servicio prestó y cuánto se pagó, y no tuvimos respuesta”. Y añadió: “No quiero hablar de transparencia, pero es un tema central y sistemático”.

“NEGAR LA CRISIS SERÍA NECIO”

Consultado sobre si el gobierno nacional “retuvo fondos” que correspondían a la Provincia, Erregue evitó afirmarlo y pidió precisión: “No sé a qué se refiere el Gobernador cuando dice que Nación se queda con plata de la Provincia. Necesito información para opinar”.

De todos modos, dejó una definición sobre la situación económica general: “Argentina está en crisis. Hubo que enfrentarla con decisiones que son discutibles, pero negar la crisis sería necio”.

Y agregó un mensaje directo sobre la administración pública: “No podemos administrar alegremente como si no estuviéramos en crisis. No estamos en la época del boom de la soja”.

“HAY QUE PONER MÁS HUMANIDAD EN LA POLÍTICA”

A días de dejar su banca, Erregue se mostró agradecido por los ocho años de trabajo: “No hice más que recibir muestras de respeto de los vecinos. Agradezco a todos con quienes trabajé, del oficialismo y la oposición. En algunos casos construimos hasta una amistad”.

Y dejó una reflexión sobre el momento político del país: “La política atraviesa una crisis y quizá un cambio de ciclo. Me parece que tenemos que ponerle más humanidad a cosas que están muy naturalizadas, abrirnos más a la sociedad y no quedarnos en el microclima de la política”.

ESCUCHÁ LA NOTA

