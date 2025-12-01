Así lo confirmó el gobierno provincial para más de un centenar de localidades. Las entidades atenderán al público de 8 a 13 hasta marzo del 2026.

En la Ciudad, desde este lunes 1º de diciembre comenzará a regir el horario de verano en los bancos con el objetivo de proteger a los clientes y trabajadores en épocas de calor excesivo. La medida alcanzará, según lo dispuesto, a 108 de los 135 localidades bonaerenses.

La decisión fue oficializada este martes a través del Decreto N°2.894/25, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y fue publicado en el Boletín Oficial. La norma dispone que «entre el 1º de diciembre de 2025 y el 22 de marzo de 2026, el personal cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes de 7.45 a 15.15, debiendo destinarse como horario de atención al público el comprendido entre las 8 y las 13».

El Decreto fue publicado en el último fin de semana, lo que no dio tiempo a que la decisión fuera informada correctamente y a que se adecuaran las tareas administrativas para garantizar el servicio, por lo que resta saber ahora cuándo comenzará a regir en la práctica.

Lo más llamativo es, justamente, que el alcance será más acotado que en ocasiones anteriores. El Anexo del Decreto incluye el listado de municipios en los que la decisión tendrá vigencia y entre ellos no figura la capital provincial, así como tampoco buena parte de los distritos del AMBA en los que también se esperaba que la medida tuviera impacto.

