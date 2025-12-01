La Municipalidad de San Vicente y la Delegación de dicha ciudad hace un llamado a todas aquellas personas que quieran regularizar su vivienda para conocer los detalles sobre este proceso.

Los vecinos y vecinas que quieran obtener información sobre cómo acceder a la escrituración de su hogar, pueden ser parte de esta convocatoria, en donde obtendrán una ayuda especializada de acuerdo a la situación en la cual se encuentren.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 en el Centro de Jubilados de Domselaar, ubicado en calle Ameghino N° 33.

