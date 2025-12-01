Tras las lluvias del fin de semana Alicia, una lectora de nuestro portal, se comunicó con nosotros para hacer hincapié en el estado de la calle en la cual vive.

Su mensaje fue el siguiente:

«Hola, buenas tardes, soy Alicia y vivo en calle French y Aristóbulo del Valle, barrio Los Aromos. Cada vez que llueve los vecinos no podemos salir por como están las calles, en especial Aristóbulo. No pueden entrar remises, ni siquiera una ambulancia, y en la cuadra hay personas muy mayores que están enfermas.

No pedimos mucho sólo que arreglen un poco las calles poniendo tosca o piedras para poder entrar y salir sin hundirnos en el barro. Un desastre cada vez que llueve».

