San Vicente realizó la “Copa San Vicente Sin Violencias”.

Equipos locales participaron del Torneo Mixto en el marco del 25N y el Mes de la No Violencia, una propuesta que buscó fortalecer la igualdad y la prevención de las violencias a través del deporte.

En el marco del Mes de la No Violencia y del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de San Vicente llevó adelante el Torneo Relámpago de Fútbol Mixto “Copa San Vicente Sin Violencias”, una jornada que reunió a equipos locales con el objetivo de promover la igualdad de género y fortalecer espacios deportivos inclusivos y libres de violencias.

La actividad fue organizada por la Mesa Local de Género y la Subsecretaría de Deportes, y se desarrolló en el predio 30 de Octubre en San Vicente, en un clima de compañerismo, respeto y participación. A lo largo del encuentro, jugadoras y jugadores compartieron una propuesta que busca consolidar al deporte como herramienta de integración social y sensibilización comunitaria.

En esta edición participaron cuatro equipos: un combinado formado por el área de Deportes, otro representado por la Mesa Local de Género, un equipo integrado por ex estudiantes de la Secundaria Nº 6 de Domselaar, y un conjunto conformado por jóvenes del programa Envión junto al equipo de Género del Municipio de Brandsen.

Tras una intensa y amistosa competencia, el equipo de Domselaar se consagró ganador del torneo al vencer al combinado de Deportes.

Desde la organización felicitaron a todos los equipos participantes por su compromiso, y celebraron especialmente a Improvisados Fútbol Club, que se consagró campeón de esta edición.

La Copa San Vicente Sin Violencias reafirma el compromiso del Municipio con la construcción de una comunidad más igualitaria, donde el deporte sea un ámbito seguro y de promoción de derechos para todas y todos.

