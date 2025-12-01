La empresa de producción avícola tomó esta decisión luego de afrontar distintos problemas económicos, y dio aviso de que trasladará el personal a la planta La China, ubicada en la misma ciudad donde trabajaban hasta el momento.

La empresa Granja Tres Arroyos anunció el cierre definitivo de su planta Becar ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Según informó la compañía, unos 270 trabajadores serán trasladados a la planta La China, situada en la misma ciudad, que comenzará a operar con dos turnos laborales.

La decisión se enmarca en un proceso de reorganización interna que la firma sostiene desde fines del año pasado, cuando su controlante, Grupo Granja Tres Arroyos, inició un procedimiento preventivo de crisis. Desde entonces, los empleados han atravesado demoras en el cobro de salarios y la aplicación de retiros voluntarios.

Representantes sindicales señalaron que el traspaso de personal no es voluntario en todos los casos y que persisten inquietudes entre los trabajadores sobre la continuidad laboral y el pago completo de los haberes. En octubre, los empleados de la región percibieron solo una parte de sus remuneraciones, lo que motivó reclamos gremiales.

Actualmente, Granja Tres Arroyos opera ocho plantas industriales en Argentina y una en Uruguay, con una dotación total de alrededor de 7.000 trabajadores. Produce cerca de 700.000 pollos por día y cuenta con marcas como Cresta Roja, La Comarca y Jet Food.

El cierre de la planta Becar regirá desde el 1° de diciembre. La compañía sostuvo que no habrá despidos y que la medida busca concentrar la producción. Desde los sindicatos, en tanto, señalaron que continuarán el monitoreo de la situación a la espera de definiciones sobre la estabilidad en el empleo y la regularización salarial.

