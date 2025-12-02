

La situación salarial en Granja Tres Arroyos vuelve a encender señales de preocupación. A dos semanas de que los trabajadores levantaran un paro de 48 horas —luego de que la empresa completara los sueldos pendientes—, un empleado se comunicó nuevamente con InfoBrandsen para informar que este mes la firma retomará el esquema de pago fraccionado.

Situación actual informada por los trabajadores

De acuerdo con el mensaje recibido por nuestro medio, la empresa comunicó internamente que los haberes se depositarán en tres cuotas:

Jueves: 25%

25% Viernes: 25%

25% Martes: 50% restante

El trabajador detalló que el viernes habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, y que actualmente “no contamos con ningún aval del ministerio para tomar ninguna medida”. Por eso, pidieron esperar la instancia formal antes de definir posibles acciones gremiales.

“Ni bien tengamos alguna novedad se estará informando”, expresó el empleado en su mensaje a InfoBrandsen.

Malestar interno y reclamos por la representación gremial

Además de la preocupación por los pagos en cuotas, el trabajador manifestó su descontento con la conducción gremial local, señalando que existen mandatos vencidos y que, según su visión, no están recibiendo el acompañamiento necesario en este conflicto.

“Lamentablemente estamos solos”, afirmó.

