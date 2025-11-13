Los trabajadores habían tomado la iniciativa de realizar un paro de 48hs en reclamo por la situación laboral y el mal pago de sueldos, pero la situación fue normalizada.

En las últimas horas, varios empleados de Granja Tres Arroyos se comunicaron con InfoBrandsen para informar que, según comentaron, la empresa abonó la totalidad de los sueldos que estaban pendientes. Por ese motivo, el paro previsto para este 13 y 14 de noviembre quedó sin efecto, de acuerdo con lo expresado por los propios trabajadores.

Desde uno de los grupos de empleados explicaron que el resultado se dio luego de que UATRE se plantara y exigiera una solución inmediata.



Según detallaron, la empresa mantuvo contacto permanente con Natalia Sánchez Jauregui, Secretaria de Organización de UATRE, y solicitó que la medida de fuerza se levantara, comprometiéndose a abonar hoy mismo la totalidad del salario.

En comunicación con los secretarios generales y delegados de distintas granjas, se acordó suspender el paro siempre que el pago se concretara en el día, algo que —según los trabajadores— finalmente ocurrió. “La unión hace la fuerza y UATRE logró que esto pasara”, expresaron en el mensaje enviado a nuestro medio.

También remarcaron que aún quedan tensiones por resolver y que el gremio continuará trabajando con la vista puesta en diciembre, mes en el que deberá cobrarse el aguinaldo.

Por otra parte, algunos empleados señalaron que compañeros de otro gremio aún no habrían recibido el pago completo, y manifestaron su acompañamiento ante esa situación.

El 13 de noviembre comenzará un paro que tendrá una duración de 48hs, en protesta por la situación laboral actual. Por otro lado, mañana protestarán en la puerta de la empresa.

Un trabajador de Granja Tres Arroyos se comunicó con nosotros para contar que esta decisión fue concensuada entre el gremio y los trabajadores. El mismo tendrá lugar en Ruta 215 km 61.5, y a esta medida también se adherirán las granjas Tres Arroyos de Loma Verde y San Miguel del Monte.

La persona nos contó que hoy les depositaron la tercera cuota del sueldo, y alegó que hay «Muchas familias a la deriva sin saber qué hacer y cómo va a terminar todo esto. No sólo esto, también la comunicación dilatoria y la presión sobre los trabajadores para sostener la producción sin salario completo».

Por otro lado, explicó que mientras la empresa alega dificultades financieras, los obreros denuncian una estrategia de vaciamiento y precarización encubierta.

