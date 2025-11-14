Todo iniciará desde las 8.15 en la Plaza de los Inventores. Además habrá paseo de artesanos y otras actividades.
Este sábado se realizará Correcaminata y Feria en el barrio La Dolly II; la misma se iba a llevar a cabo el pasado 27 de septiembre pero fue postergado por mal clima. La cita será en la Plaza de los Inventores (Edison y Westinghouse)
La Correcaminata recorrerá todas las calles del barrio. Habrá dos circuitos: uno de 3 km y otro de 5 km. No hace falta ser deportista: ¡Podés hacerlo caminando! La idea es participar y disfrutar juntos.
🕘 Horarios
- Convocatoria: 8.15 hs
- Entrada en calor: 8.40 hs
- Largada: 9.00 hs
🔗 les dejamos el link para inscribierse a la correcaminata
Por otra parte, el evento contará con múltiples actividades:
- 🛍️ Feria de Emprendedores y artesanos
- 🍢 Gastronomía
- 🪁 Barrileteada
- 📚 Lecturas en movimiento → Traé un libro que ya no leas y llevate otro que te guste. ¡Así los libros siguen viajando de mano en mano!
- 🌱 Feriplant → Traé una planta que ya no necesites y llevate otra. ¡Las plantas siguen encontrando nuevos hogares!
Y mucho más para disfrutar en familia y con amigos 🎉
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp