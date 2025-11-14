Todo iniciará desde las 8.15 en la Plaza de los Inventores. Además habrá paseo de artesanos y otras actividades.

Este sábado se realizará Correcaminata y Feria en el barrio La Dolly II; la misma se iba a llevar a cabo el pasado 27 de septiembre pero fue postergado por mal clima. La cita será en la Plaza de los Inventores (Edison y Westinghouse)

La Correcaminata recorrerá todas las calles del barrio. Habrá dos circuitos: uno de 3 km y otro de 5 km. No hace falta ser deportista: ¡Podés hacerlo caminando! La idea es participar y disfrutar juntos.

🕘 Horarios

  • Convocatoria: 8.15 hs
  • Entrada en calor: 8.40 hs
  • Largada: 9.00 hs

🔗 les dejamos el link para inscribierse a la correcaminata

LINK PARA LA INSCRIPCIÓN

Por otra parte, el evento contará con múltiples actividades:

  • 🛍️ Feria de Emprendedores y artesanos
  • 🍢 Gastronomía
  • 🪁 Barrileteada
  • 📚 Lecturas en movimiento → Traé un libro que ya no leas y llevate otro que te guste. ¡Así los libros siguen viajando de mano en mano!
  • 🌱 Feriplant → Traé una planta que ya no necesites y llevate otra. ¡Las plantas siguen encontrando nuevos hogares!

Y mucho más para disfrutar en familia y con amigos 🎉

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí