Mantegazza firmó un convenio con el Consejo de Agrimensura para agilizar la regularización dominial.

El intendente sanvicentino Nicolás Mantegazza rubricó un importante convenio con el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, Reinaldo Beain, con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto entre el Municipio, el Instituto de Regularización Dominial -encabezado por Alexis Goinhex- y el propio Consejo.

El acuerdo permitirá sumar la experiencia técnica y profesional del Consejo para avanzar en tareas de mensura, regularización dominial y planificación territorial, brindando mayor agilidad en los trámites y soluciones concretas para las familias sanvicentinas.

“Con este nuevo paso, seguimos impulsando un Estado local más eficiente, que planifica el crecimiento de nuestra ciudad y garantiza seguridad jurídica, desarrollo urbano y acceso a un hábitat digno para todos y todas”, destacó Mantegazza.

En el marco de esta política territorial, el Municipio continúa desarrollando proyectos de urbanización que buscan garantizar el acceso a la tierra y al hábitat digno. Uno de ellos es el desarrollo urbanístico Carola Lorenzini, en Alejandro Korn, donde ya avanzan las obras de apertura de calles y nivelación de suelo, que permitirán que 324 familias sanvicentinas accedan a su lote para construir su vivienda y proyectar su futuro en la ciudad.

De esta manera, San Vicente consolida su plan integral de desarrollo urbano, articulando con instituciones profesionales, organismos provinciales y la comunidad, para acompañar el sueño de cada familia sanvicentina de tener su propio hogar.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

