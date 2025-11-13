El 13 de noviembre a partir de las 18:30 estarán disponibles las producciones de alumnos y alumnas de distintos talleres de arte.
En la Sala de Cultura expondrán creaciones del taller de bijouterie, dictado por la profesora Inti Corrales; y del taller de mosaiquismo y vitrofusión, dictado por la profesora Patricia García.
