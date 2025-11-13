Este evento celebrará la edición 2025 este fin de semana con propuestas culturales, artísticas y gastronómicas.

El próximo sábado 15 de noviembre desde las 19 horas, San Vicente abrirá las puertas de sus espacios históricos y culturales para celebrar “Una Noche en los Museos”, una jornada gratuita que invita a recorrer la identidad y el patrimonio local bajo las estrellas.

Organizado por el Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes y en articulación con el ISFT N°93, el evento ofrecerá un circuito guiado por siete puntos emblemáticos del distrito, con muestras artísticas, intervenciones musicales, ferias, patio gastronómico y espectáculos en vivo.

El recorrido comenzará en el Museo Centro Héroes de Malvinas, continuará por la Parroquia San Vicente Ferrer, la Escuela N°1 Domingo F. Sarmiento y la Plaza Mariano Moreno, donde habrá una intervención musical al aire libre con repertorio clásico y popular interpretado por artistas locales.

Luego, los visitantes podrán acercarse al Museo del Jardín 901 y al Palacio Municipal, donde se realizará un concierto a cargo de Eterna Ensamble y el Coro Municipal de San Vicente, además de muestras de artistas plásticos sanvicentinos y de Carola Lorenzini.

El cierre será en el Museo Histórico 17 de Octubre “Quinta San Vicente”, con recorridos participativos, la Feria San Vicente Emprende, patio gastronómico y presentaciones de Cristina Tejedor y Garfio de Momia. También se podrá disfrutar de una muestra de arte de Alejandra Quesada.

Para facilitar el acceso, el Municipio dispondrá de servicio de transfer y bicicletas gratuitas con salidas desde la Municipalidad. Las bicicletas saldrán a las 19 y 21 hs, mientras que los traslados serán a las 20:30 y 21:30 hs.

Con esta nueva edición de “Una Noche en los Museos”, San Vicente reafirma su compromiso con la valorización del patrimonio local, la difusión de la cultura y el encuentro de la comunidad en torno a los espacios que conforman su historia e identidad.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de San Vicente, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, junto a San Vicente Turismo y el ISFT N°93, bajo la gestión del intendente Nicolás Mantegazza.

