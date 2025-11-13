El hecho se dio el lunes sobre Ruta 215. La oficial no dudó en ayudar y gracias a ello no pasó una tragedia.

Una vecina de City Bell vivió una situación límite el pasado lunes, cuando regresaba del campo familiar que tiene en nuestra Ciudad junto a su madre de 95 años y su nieta de 9. En medio del camino, sobre Ruta 215 rumbo a La Plata, la mujer mayor comenzó a ahogarse, y un acto de valentía y humanidad evitó lo peor.

“Mi mamá se estaba ahogando, paramos en el medio de la nada y recuerdo que pasaron dos autos a los que les hice señas, luego un camión y otro auto que venía atrás, que fue el único que frenó”, relató emocionada la mujer, quien dialogó con InfoBrandsen sobre lo sucedido.

De aquel vehículo descendió una joven que, sin dudarlo, se acercó a socorrerlas. “Yo estaba en crisis, gritando, mi nieta llorando… y baja una chica. No podía explicarle lo que le pasaba a mi mamá, pero ella estaba morada. Esta chica actuó de inmediato y la salvó. Se había ahogado con una pastilla que mi nieta le había dado”, contó.

Gracias a la rápida intervención de esta mujer, la situación no pasó a mayores. La socorrista -que se identificó como Marisol Peña– logró asistir a la abuela, brindarle agua y contención emocional tanto a ella como a su hija y a su bisnieta.

“FUE UN ÁNGEL”

“Fue un ángel. Nos contuvo, socorrió a mi mamá, abrazó a mi nieta mientras lloraba, me abrazó a mí también. Mi mamá ya sentada en el auto le decía ‘gracias, gracias’, y ella se ofreció a acompañarnos al hospital o a llamar a emergencias. Pero mamá estaba bien”, agregó.

La familia quiso hacer público su agradecimiento, ya que -según contaron- no lograron ubicar a la agente por redes sociales. “Por favor, háganle saber que la familia Toledo no tiene palabras de agradecimiento por su accionar, por la contención que nos dio a las tres. Que Dios te guarde, querida”, expresaron con profunda emoción.

Finalmente, la vecina reflexionó sobre la importancia de reconocer a quienes cumplen su labor con compromiso y humanidad: “Muy pocos reconocen a los policías en esta sociedad, y ella fue la única que paró. Un ser de luz que se cruzó el lunes para salvar a mi mamá”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp