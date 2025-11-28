Las cuadrillas de Servicios Generales llevaron adelante tareas de motonivelado en rutas y barrios, zanjeo para optimizar el drenaje y recolección de ramas en distintos puntos del Distrito.

La Municipalidad continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y mejora del espacio público en distintos sectores del Distrito a través de la subdirección de Servicios Generales. En la semana cuadrillas realizaron tareas de motonivelado sobre Ruta 6, Ruta 53, Las Acacias, Los Indios y calle Ecuador, con trabajos orientados a mejorar la transitabilidad y el estado general de las calles de tierra.

También se desarrollaron trabajos de zanjeo en Los Indios, Achával y en distintos tramos de calle Ecuador, para optimizar el drenaje y mejorar el escurrimiento del agua en esas zonas.

En paralelo, se llevaron adelante tareas de recolección de ramas en los barrios República y Las Golondrinas, además del mantenimiento de espacios verdes con cortes de pasto en boulevares, en Las Higueras y en la plaza del barrio.

