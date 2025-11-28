El domingo, desde las 9.30 habrá Misa y Acto Protocolar. Conocé los detalles.

Este domingo 30 de noviembre, Gómez festejará su cumpleaños número 142 con una misa y acto protocolar; las actividades iniciarán las 9.30. La jornada, comenzará con una misa en la Capilla Nuestra Señora de Luján; y a las 10.30 se realizará el acto institucional en la Plazoleta Malvinas Argentinas. En caso de lluvia, el acto se realizará en la EP Nº7.

UN POCO DE HISTORIA

Esta es una localidad que tiene larga data, ya que para 1859 se instalaron los primeros vecinos tras la compra de gran parte de las tierras por parte de Pedro Gómez de la Vega, que era hijo de un antiguo arrendatario. Muchos años después, el gobierno de Buenos Aires, por medio de la compañía del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, instaló la estación que unía la ciudad de Brandsen con La Plata. Con la llegada del servicio de transporte se funda finalmente el pueblo en 1883 y su nombre deriva del apellido de aquel primer dueño.

Tras la llegada del tren, se instalaron distintos edificios importantes como el local comercial y herrería, «La Rosadita», la Escuela Primaria N.º 7, el almacén de Jáuregui Lorda, la panadería y una dependencia de la policía. Con el fallecimiento de Gómez, pasan distintas personas por la estancia hasta que son donadas al estado el terreno para instalar nuevos edificios y además, se venden otros para la llegada de nuevos habitantes, pero en 1977 se clausura el ramal ferroviario y el paraje terminó su etapa de auge.

PEREGRINACIÓN EN BICI Y A PIE

Por otro lado, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, los Servidores Brandsen realizarán una nueva edición de la clásica caminata hacia la localidad, partiendo desde la Parroquia Santa Teresita.

Para quienes deseen realizar la peregrinación a pie, la inscripción es obligatoria, completando y abonando el formulario correspondiente, con un valor de $5000. En tanto, quienes opten por participar en bicicleta, deben comunicarse con Juan Carlos al 2223 42-9350.

