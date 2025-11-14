El jueves 4 de diciembre a partir de las 19:00 se llevarán a cabo distintas muestras que darán cierre a las actividades realizadas este año en el Museo y Archivo Histórico local, ubicado en Av. Mitre N° 146.

Los talleres de francés, de conversación en italiano, y la escuela de italiano de adultos y niños realizarán distintas muestras, tanto estáticas como dinámicas para exponer todo lo aprendido anualmente respecto a ambos idiomas.

Además se brindará asesoramiento para la realización de trámites como la ciudadanía y las pensiones, y tendrá lugar un espacio de cine italiano para adultos y niños, para que todos puedan disfrutar de producciones de aquel país.

Para finalizar la jornada, se realizará una entrega de diplomas.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp