Las causas del fallecimiento implican, entre otras, lesiones no relacionadas a la mecánica del fallecimiento. Una mujer resultó aprehendida en el marco de dicha investigación.

La investigación por el fallecimiento del vecino ocurrido este jueves en San Vicente avanzó con nuevas medidas judiciales y resultados médico-legales que permiten aclarar el contexto del hecho.

En las últimas horas, se realizaron allanamientos y quedó aprehendida una mujer sindicada en la causa, mientras que se secuestraron dos teléfonos celulares que serán periciados para determinar comunicaciones y movimientos previos al episodio.

Además, la autopsia arrojó las siguientes conclusiones médico-legales preliminares:

-Paro cardíaco.

-Insuficiencia cardíaca aguda.

-Lesiones no vinculadas con la mecánica del fallecimiento.

La causa continúa en curso, con análisis de cámaras, teléfonos y testimonios.

A medida que se obtengan resultados oficiales, se informará a los medios.

Información oficial enviada a Infobrandsen.

