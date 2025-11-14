La caminata en el humedal San Luis se llevará a cabo mañana

Por el pronóstico de lluvias, la actividad había sido reprogramada para este sábado. La misma es organizada por el colectivo de Áreas protegidas para el Río Samborombón, en el marco de los relevamientos mensuales realizados sobre la flora y fauna.

La actividad es libre y gratuita, pero para participar deberán inscribirse de manera obligatoria haciendo click acá, ya que al arroyo sólo se puede ingresar con vehículos y es importante saber la cantidad exacta de personas que asistirán para tener en cuenta cuántos autos son necesarios.

Es importante que lleven los siguientes elementos: protector solar – repelente – gorra de sol – pantalón largo – zapatillas duras para poder caminar con comodidad (es necesario que sean duras, como calzado de trabajo, trekking o cuero, en lo posible que no sean de materiales como lona) – 1 litro de agua por persona – un refrigerio o refuerzo para media mañana.

Una aclaración pertinente es que el evento se suspenderá en caso de lluvia.

Puntos de encuentro

07:30 – SALIDA DESDE LA TERMINAL DE BRANDSEN.

08:00 – AUTÓDROMO MOURAS.

Quienes quieran realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo enviando un mensaje al (2223).492698 (Pablo) o al (011).36302122 (Agustina).

